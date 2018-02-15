Эрдоган метнул в Меркель Молнией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Берлин на переговоры с и.о.канцлером ФРГ Ангелой Меркель разбираться с плачевным состоянием двусторонних отношений своего премьера Бинали Йылдырыма, фамилия которого в переводе с турецкого значит - Молния

Дополнительный символизм происходящему придает тот факт, что зашедшие в тупик отношения между обеими странами во всех областях, по крайней мере в некоторых, нуждаются в срочном улучшении. Чтобы избежать серьезного ущерба как для Анкары, так и Берлина, выгодополучателями чего окажутся третьи страны. Но чтобы дело сдвинулись с мертвой точки, сторонам нужно для начала объясниться. Этим и займутся в Берлине Меркель с Йылдырымом. Формально у них одинаковые должности – оба деятеля являются главами правительств своих стран. Но если Меркель при этом даже в нынешнем полуподвешенном состоянии остается безоговорочным лидером своей страны, то Йылдырым таковым не является. В Турции другой лидер. Так что еще до начала переговоров счёт – 1:0 в пользу Анкары.

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Понятно, что сам "султан" Эрдоган, еще недавно называвший немецких руководителей "нацистами", демонстрировавший им всяческое презрение, "унижаться" в Берлин бы не поехал. Но на то и существуют преданные сотрудники. Впрочем, даже однодневный визит Йылдырыма обставлен таким образом, чтобы максимально сохранить лицо – турецкий премьер отправился в Берлин через Минск. Его примут в Берлине несмотря на то, что шестеро немецких граждан по-прежнему сидят в Турции за решеткой – из 28 арестованных после неудачной попытки антиэрдогановского госпереворота в июле 2016 года.

Что будут обсуждать?

Во время разговора главы правительств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные темы",

- немногословно прокомментировал предстоящие сегодня вечером переговоры официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Согласно турецкому агентству Anadolu, наряду с вопросами двусторонних отношений Йылдырым и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, а также шаги по борьбе с терроризмом.

На совместной пресс-конференции, если она состоится, на Меркель и Йылдырыма обрушится град вопросов, касающихся ситуации с "правами человека" в Турции, утраты европейских перспектив Анкары, курдов - в Турции и Сирии, сворачивания Германией инвестиционного и экономического сотрудничества, туристических связей, военного сотрудничества.

ФРГ является четвертой экономикой мира, Турция – 17-й, по численности населения - в районе 80 миллионов человек - они не уступают друг другу. Между обеими странами существуют человеческий мост в лице почти двух проживающих в ФРГ турок, традиции государственного сотрудничества и даже союзных отношений. Обе страны были союзниками в Первую мировую войну. Во Вторую мировую турки тоже симпатизировали немцам. В общем, от Берлина и Анкары кое-что зависит в этом мире. Поэтому им никак не избежать прояснения двусторонних отношений в условиях, когда долгие колебания Турции, примкнуть ли ей к Западу или проводить независимую политику скорее евразийской ориентации, кажется, разрешились в пользу последнего.

Что не нравится Германии в Турции?

Чтобы лучше оценить, каковы будут результаты визита, следует понять, что, прежде всего, не нравится Берлину в Турции. По большому счету, только одно – сам Эрдоган. Всё остальное вытекает из этого. Если суммировать высказывания немецких официальных лиц с претензиями в отношении Турции за последние несколько лет, то получается следующее.

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С Турцией невозможно развивать отношения "как прежде", потому что там открыто попираются "европейские принципы и ценности". Чрезмерно жесткое подавление антиэрдогановского путча: увольняются со службы по политическим мотивам сотни тысяч чиновников, десятки тысяч военнослужащих, судей, тюрьмы заполняются многими тысячами людей, включая депутатов, журналистов, "правозащитников", экспроприируется их собственность, закрываются сотни СМИ, десятки немецких фирм обвинены "в поддержке террористов". Постоянно говорится о скором восстановлении смертной казни. Анкара "изменяет" принципам НАТО, выдавливая из страны немецких военных. С трудом выигранный Эрдоганом с помощью административного ресурса конституционный референдум сделал его власть почти абсолютной, превратив президента в "султана" и предоставив возможность оставаться у власти до 2031 года. Эрдоган не либерал и не любит либералов, он проводит ползучую исламизацию своей страны, бывшей еще недавно достаточно светской, более похожей на Европу.

Читайте также 16:10 - 22 Августа Эрдоган не выдал Меркель ярлык на канцлерство Своим призывом к туркам в ФРГ не голосовать на выборах за ведущие политические партии страны, поскольку они "враждебны" Турции, президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган не сможет помешать нынешнему канцлеру Ангеле Меркель победить на выборах. Но он создал важный прецедент: в будущем судьбы немецкой и шире европейской политики в возрастающей степени будут зависеть от диаспор, поэтому судьба Европы станет во многом определяться интересами стран, откуда в нее приехали иммигранты

Серьезная претензия: Эрдоган проводит независимую внешнюю политику. Слишком близок к Путину и России. Очень жестко относится к курдам – и внутри страны, и за её пределами. Крайне неуважительно - к европейцам. Слишком громко и настырно требовал приема Турции в ЕС, критериям членства в котором его страна не отвечает. Заигрывает с терроризмом в регионе. Открыто вмешивался в немецкие парламентские выборы, давая указания почти полумиллиону турок с немецкими паспортами (примерно 65% которых являются сторонниками Эрдогана), за какие партии они не должны голосовать, так как это – "враги Турции".

В их число были зачислены и партии правившей ФРГ "большой коалиции", в том числе ХДС Ангелы Меркель. Они-де ведут себя "неправильно" и "настроены антиисламски". Подобного не позволял себе никогда ни один лидер ни одной страны мира. Германия была в шоке и возмущена, причем на всех уровнях. Только представим себе, что было бы, если бы Путин обратился к многочисленным обосновавшимся в Германии выходцам из России и сказал им, за кого не надо голосовать, да еще намекнув на то, что пора бы уже и самим брать свою судьбу в собственные руки… "Мы не позволим никому, в том числе и президенту Эрдогану, вмешиваться в свободный выбор наших граждан, в том числе немецких граждан турецкого происхождения", - заявила тогда в ответ возмущенная Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Мы не позволим Эрдогану вмешиваться в немецкие выборы". Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, в Берлине не могут не понимать, хотя публично об этом не говорится, что это именно турки организовали европейцам в 2015 году кризис с "беженцами", логистически обеспечив эту операцию и широко распахнув для них свои границы в Европу. Их использовали, в том числе для оказания давления на ЕС с целью получения целого ряда уступок. Речь шла о попытке добиться отмены визового режима и ускоренном вступлении в сообщество, наплевав на всякие там критерии. А иначе…

Иными словами, в Германии четко осознают, что турки не намерены ничем поступаться в случае вступления в ЕС и намерены диктовать его членам свои условия, чем скоро развалят сообщество. В любом случае – бросят вызов доминированию в нем Германии, в том числе и как обладатель второй по численности армии в НАТО после США. В Берлине также очень недовольны тем обстоятельством, что если европейцы в рамках заключенного с Анкарой соглашения по "беженцам" не будут платить туркам приличную "дань", упорядоченно принимать "беженцев", турки снова откроют свои границы для еще нескольких миллионов нелегальных мигрантов. В этом случае единственным способом остановить новое нашествие в Эгейском море будет топить или заворачивать назад лодки с нелегалами, на что европейцы не пойдут, хотя бы потому, что турки этого не позволят, ну и, разумеется, по гуманитарным причинам. А, значит, будут вынуждены принимать новых инокультурных и нередко агрессивных иждивенцев, намеренных приспосабливать под себя и свои нужды принимающие их страны, закладывая в них "мины замедленного действия".

Что не нравится Турции в Германии?

Туркам тоже многое не нравится в европейской и немецкой политике. Турцию уже долгие годы не пускают дальше "ассоциированного" предбанника в ЕС, не дают даже безвизовый режим, переговоры на этот счет зашли в тупик, фактически, заморожены. Эрдоган полемически называет ЕС "христианским клубом", турки возмущены, что в визовом отношении их уже обошли Молдавия, Грузия и Украина, которые не идут ни в какое сравнение по уровню экономического развития и благосостояния с Турцией. Анкара больно уязвлена, что после провалившегося прогюленистского военного путча симпатии ЕС и Берлина были на стороне путчистов, что в Европе именно им желали победы, а потом бросились на защиту потерпевших поражение противников Эрдогана, требуя оставить их в покое, проявить снисхождение.

Турки знают, что переворот планировался на натовских базах в Турции и что они пригрели "змей" на своей территории. Анкара постоянно критикует европейцев за сделку по "беженцам", постоянно угрожая из нее выйти, если страны ЕС не будут выполнять в полном объекте свои финансовые обязательства. Анкара обвиняет немецкие власти в попустительстве Рабочей партии Курдистана за отказ преследовать курдских активистов и боевиков, а также сторонников Гюлена на территории ФРГ. Турция - как власти, так и простой народ - были потрясены и затаили на немцев большую обиду, когда бундестаг, долгие годы отказывавшийся это сделать, принял подавляющим большинством голосов резолюцию, которая квалифицировала массовое уничтожение армян в Османской империи в годы Первой мировой войны как геноцид.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Эй, Германия, у вас и близко нет демократии… Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом". Фото: www.globallookpress.com

Это произошло, несмотря на мощное политическое давление со стороны Турции и было явно сделано в пику Эрдогану, чтобы побольнее уязвить турецкого лидера, утверждающего, что геноцид это выдумка. Многих турок ранят совершенно хамские выходки, вроде зачитанного в марте 2016 года в эфире телеканала ЦДФ известным немецким сатириком Яном Бёмерманом крайне оскорбительного, безвкусного и пошлого стихотворения, посвященного Эрдогану. Президент Турции потребовал от Берлина привлечь телеведущего к уголовной ответственности, чего, конечно, не произошло. Немецкая прокуратура не нашла в выходке Бёмермана никаких противоправных действий. Это дало туркам лишний повод обвинить немцев в "двойных стандартах".

Хотя сам Эрдоган был немногим вежливее, с уничижением высказываясь о немецких политиках. Вот что и, главное, как говорил "султан" о министре иностранных дел ФРГ Зигмаре Габриэле, самом популярном сейчас немецком политике:

Он ничего не понимает. Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации".

Анкара возмущена, что Германия активно предоставляет политическое убежище тысячам противников нынешнего турецкого режима, в том числе сотням военных-путчистов. Анкара была разъярена, когда европейские и, в частности, немецкие власти не разрешили турецким руководителям вести в странах ЕС агитацию перед конституционным референдумом, хотя в минувшие годы Эрдоган в ходе визитов в Германию постоянно выступал на многочисленных митингах представителей турецкой общины и вёл себя совершенно бестактно, требуя, например, ввести в немецких школах обучение турецкому языку. На это Эрдоган заявил:

Эй, Германия, у вас и близко нет демократии… Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом".

Подводим итоги

Такие вот авгиевы конюшни представляют из себя сегодня немецко-турецкие отношения. Разгрести их будет очень непросто и, скорее всего, полностью невозможно. Но попытаться хотя бы улучшить положение вещей просто необходимо. Этим и займутся в Берлине Меркель и Йылдырым.

Латышев Сергей