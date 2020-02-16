Эрдоган лично использовал вброс о Шойгу и "Вагнере" в Ливии, не представив доказательств

Президент Турции Тайип Эрдоган публично повторил фейк о том, что Россия якобы руководит войной в Ливии. Заявление турецкого лидера прозвучало во время беседы с журналистами в самолёте. Слова главы Турции передаёт телеканал NTV.

Эрдоган сообщил, что есть некая фотография, на которой вместе запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и руководитель "Вагнера". Речь идёт о фейке США, который уже не раз опровергали в Кремле. Само фото президент Турции, разумеется, не показал.

В настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне, - сказал Эрдоган.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в Ливии. Глава МИД Сергей Лавров также назвал слухами утверждения о "российских наёмниках" в стране.