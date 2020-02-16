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Эрдоган лично использовал вброс о Шойгу и "Вагнере" в Ливии, не представив доказательств
16 февраля 2020, 18:24 • 33 • Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии. При этом он сослался на некое фото, где на одном кадре собрались генерал Хафтар, глава Минобороны России Шойгу, глава российского Генштаба Герасимов и руководитель "Вагнера". Само фото президент Турции показывать не стал.
Президент Турции Тайип Эрдоган публично повторил фейк о том, что Россия якобы руководит войной в Ливии. Заявление турецкого лидера прозвучало во время беседы с журналистами в самолёте. Слова главы Турции передаёт телеканал NTV.
Эрдоган сообщил, что есть некая фотография, на которой вместе запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и руководитель "Вагнера". Речь идёт о фейке США, который уже не раз опровергали в Кремле. Само фото президент Турции, разумеется, не показал.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в Ливии. Глава МИД Сергей Лавров также назвал слухами утверждения о "российских наёмниках" в стране.
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