Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

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Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Турции необходимо содействие России в борьбе с силами самообороны курдов в Сирии. Об этом, по данным агентства "Блумберг", турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается просить российского президента Владимира Путина на переговорах в Сочи 29 сентября.

Силы самообороны сирийских курдов в Анкаре считают подразделением запрещенной в стране террористической организации "Рабочая партия Курдистана". Согласно договоренности, достигнутой в 2019 г., Москва и Дамаск должны следить, чтобы эта группировка не приближалась к сирийско-турецкой границе ближе чем на 30 км.

Однако, по оценкам Анкары, боевики по-прежнему угрожают безопасности Турции, и Эрдоган хочет просить Путина, чтобы Россия "предотвратила нападения на турецких солдат со стороны курдских боевиков" с подконтрольных Дамаску территорий, передает "Блумберг" со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Ранее МИД Сирии потребовал от Турции вывести военных из страны. Анкара на этом фоне серьезно увеличила численность своих военнослужащих на северо-западе Турции. Сообщения о встрече Путина и Эрдогана эксперты восприняли как попытку турецкого лидера поторговаться, чтобы сохранить лицо.

При этом некие силы сейчас активно пытаются обострить отношения Москвы и Анкары. Так на днях в арабских СМИ появилась история об обстреле российских вертолетов турецкими военными, которая на поверку оказалась дезинформацией.