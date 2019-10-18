Эрдоган и Пенс договорились "в последний момент": В Совфеде дали оценку "большой игре" в Сирии

Несмотря на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны достигли соглашения о прекращении огня на северо-востоке Сирии. О решении было объявлено в самый последний момент - по итогам встречи вице-президента Штатов Майка Пенса с Эрдоганом.

Изначально турецкий лидер не хотел встречаться с американским политиком. Также сообщалось о том, что он выкинул письмо Трампа, в котором коллега ему советовал "не быть дураком".

Согласно условиям соглашения, армия Турции в одностороннем порядке прекратит боевые действия против курдов в Сирии на 120 часов. В обмен на это те должны покинуть 30-километровую буферную зону. Кроме того, американская сторона обязалась содействовать эвакуации.

Как передаёт РИА ФАН, представители курдского ополчения уже согласились на эти условия. Однако пока не получено согласие на разоружение и сдачу укреплённых пунктов.

Как считает заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, переговоры между Анкарой и Вашингтоном прошли очень вовремя. Так, удалось избежать столкновений между армиями Турции и Сирии.

Проблема заключается в том, что предсказать дальнейшее развитие событий попросту невозможно. Всё зависит от того, что собой будет представлять буферная зона, какие озвучат условия пребывания на данной территории для людей и так далее.

Позицию Джабарова поддержал и сенатор Франц Клинцевич, указавший на то, что нет ничего важнее мира.

"Идёт большая игра, и каждый отстаивает свои интересы, но приостановка боевых действий и попытка переговорного процесса - это самое главное", - заявил он телеканалу "360".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из запрещённой в России группировки "Исламское государство".

После этого власти США ввели новые санкции против Турции, обвинив последнюю в дестабилизации обстановки на северо-востоке САР. Более того, Франция, ФРГ, Испания и Норвегия приостановили поставки оружия Анкаре.

Оставшиеся без поддержки американцев курды уже заключили соглашение с Дамаском.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация, запрещённая в Российской Федерации.