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Эрдоган и Лукашенко послали сигнал Москве по Донбассу и Зеленскому - эксперт

29 ноября 2021, 22:30  •  216 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анкара и Минск не хотят отвечать вместе с Киевом за ту "кровавую кашу", которую собираются устроить власти Незалежной
Сегодняшние заявления президентов Белоруссии и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе и возможной войны Украины с Россией могут служить сигналом для Москвы – ни Минск, ни Анкара не намерены вместе с киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским отвечать за ту "кровавую кашу", которую пытаются развязать постмайданные деятели.
К такому выводу пришел военкор Семен Пегов, комментируя RT последние высказывания турецкого и белорусского лидеров, которые он назвал сенсационными.
Напомним, ранее в понедельник, 29 ноября, Лукашенко в ходе заседания коллегии в Минобороне Республики недвусмысленно дал понять, чью сторону займет Минск в случае расширения военного конфликта в Донбассе при возможном втягивании в него РФ. По словам Пегова, он впервые услышал из уст бацьки "милитаристские нотки по отношению к украинскому режиму".
А поскольку после слов верховного главнокомандующего, который, кстати, на коллегию пришел в полном офицерском обмундировании, глава Минобороны Виктор Хренин объявил о запланированных российско-белорусских учений "по прикрытию южных границ", – это, бесспорно "следует воспринимать как сигнал", считает журналист.
Потом на горизонте возник спич Эрдогана, который вызвался стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом в проблеме с украинским кризисом.
По мнению Пегова, такая миротворческая инициатива главы Турции связана с недавними обвинениями российских официальных лиц в адрес Анкары о военной поддержке Незалежной, в том числе из-за информации о вероятном использовании Bayraktar в зоне разграничения сторон в Донбассе.
"Теперь турецкий лидер как будто бы тоже пытается послать ответный сигнал Москве, что не является агрессором в донбасской истории", – заметил военкор.
Он обратил внимание, как Эрдоган с Лукашенко прямо в унисон высказались по украинской тематике. По его мнению, можно говорить о том, что киевский режим Зеленского "разваливается на глазах" и в своей агонии способен на самые неожиданные и неадекватные шаги. Это может привести к катастрофическим результатам, причем и для лидеров Белоруссии и Турции, полагает эксперт.
"И Эрдоган, и Лукашенко, вероятнее всего, решили перестраховаться заранее и продемонстрировать Кремлю (каждый в своей форме), что не собираются расхлебывать вместе с Зеленским ту кровавую кашу, которую он и его окружение, судя по всему, собираются в ближайшее время заварить в Донбассе", – резюмировал Пегов.
Добавим, в своей речи Александр Григорьевич заявил, что на Западе хотят использовать мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе в качестве инструмента против Минска, т.к. на Западе осознают, что если они развяжут "войнушку" в шахтерском регионе или "где-то на границе с Россией", то Республика в стороне не останется.
А вот беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец, уверен, что в случае масштабного вооруженного конфликта в регионе, бацька покинет родину.

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