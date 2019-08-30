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Эрдоган грозит Америке русским истребителем

30 августа 2019, 18:09  •  104 • В России

Еще не погасла обида США на Турцию из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, как разыгралась новая драма. Эрдоган нанес новый укол Трампу, отказавшему Анкаре в поставках истребителей F-35 (в наказание за приобретение С-400). Турция «положила глаз» на новейшие русские истребители Пятого поколения Су-57. В США, и в НАТО поют хором: Эрдоган нас просто дразнит, он не посмеет.

Но абсолютно такой же сюжет мы наблюдали, когда Турция только-только вознамерилась купить у России С-400. Никто не верил. А она взяла и купила.

И когда Эрдоган на МАКСе «пощупал» новенький Су-57, и как опытный покупатель на Стамбульском рынке приценился у Путина к нашей боевой машине, действительно создавалось впечатление, что «шоу» рассчитано на Вашингтон. По трезвому разумению, после свары вокруг С-400 вроде бы опасно дальше раздражать американцев. И кому? Стране, которая долго была (и пока остается!) опорным игроком НАТО на Ближнем востоке.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но сенсация повторилась: Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара уже не «думает» или «приценивается», а «ведёт переговоры» (!) с Россией о покупке Су-57. Да-да, так и сказал: «Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают». Одновременно глава Турции заявил, что Анкара будет «искать выход из ситуации», если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам F-35.

Владимир Путин показал турецкому гостю кабину Су-57.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И главная фраза тут, конечно, - «искать выход из ситуации». В ней и ответ на вопрос - действительно ли Эрдоган намерен купить наши истребители, или же, как говорят картежники, прячет хитрый козырь в рукаве? А, может, и вовсе блефует. Берет на испуг Вашингтон, вынуждая его пойти на компромисс.

Тонкая и запутанная «вязь» турецкой дипломатии известна миру давно. Нет, пожалуй, в мире более изощренных «торговцев помидорами и политикой», нежели турки.

Ну а если все же сделка с Москвой случится и Эрдоган купит Су-57, то глобально изменится не только американо-турецкие отношения, но и турецко-натовские, и турецко-европейские, и турецко-российские. Турция может стать «инородным телом» в НАТО и гораздо плотнее координировать свою политику с Россией. Имея такого союзника, как Москва, Анкара сможет играть гораздо более значимую роль на Ближнем Востоке. Как минимум.

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