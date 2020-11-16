Эрдоган готов ввести войска в Азербайджан. Anadolu распространило проект решения

Проект указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент страны, о чём сообщает агентство Anadolu. По всей видимости, решение по утверждению или отклонению нормы будет принято в ближайшие дни.

Ранее Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Согласно договорённости, обеспечивать порядок будут российские миротворцы, встав лагерем в Нагорном Карабахе на ближайшие пять лет. В то же время президент Турции Реджер Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что в Карабах войдут и турецкие военные, чтобы помочь Азербайджану. Российской стороне постоянно приходилось опровергать сказанное турецким партнёром.

Ещё 11 ноября Эрдоган сказал, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра для контроля за перемирием в Нагорном Карабахе. Этот центр, как пояснил президент Турции, и будет участвовать "в совместной миротворческой миссии". Тогда пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову снова пришлось вносить коррективы в заявление. Он подчеркнул, что "речи о совместных миротворческих силах не шло".