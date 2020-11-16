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Эрдоган готов ввести войска в Азербайджан. Anadolu распространило проект решения
16 ноября 2020, 16:55 • 24 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган готов отправить военных в Азербайджан. Проект решения о введении войск распространило турецкое агентство Anadolu.
Проект указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент страны, о чём сообщает агентство Anadolu. По всей видимости, решение по утверждению или отклонению нормы будет принято в ближайшие дни.
Ранее Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Согласно договорённости, обеспечивать порядок будут российские миротворцы, встав лагерем в Нагорном Карабахе на ближайшие пять лет. В то же время президент Турции Реджер Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что в Карабах войдут и турецкие военные, чтобы помочь Азербайджану. Российской стороне постоянно приходилось опровергать сказанное турецким партнёром.
Ещё 11 ноября Эрдоган сказал, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра для контроля за перемирием в Нагорном Карабахе. Этот центр, как пояснил президент Турции, и будет участвовать "в совместной миротворческой миссии". Тогда пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову снова пришлось вносить коррективы в заявление. Он подчеркнул, что "речи о совместных миротворческих силах не шло".
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