Эрдоган гонит турок по домам: В Турции вводится частичный комендантский час

В Турции возвращаются к практике комендантского часа по выходным дням. На пресс-конференции в Анкаре президент Реджеп Эрдоган заявил о возобновлении данной меры.

Он пояснил, что в выходные будет действовать комендантский час. Впрочем, данная мера не применяется с 10:00 до 20:00.

Также в связи с пандемией коронавируса в стране будут закрыты до конца года все кинотеатры. Ресторанам и кафе разрешат работать только на доставку.

Как и в России, в турецких школах учеников переведут на дистант.

Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских также будет ограничена с 10 до 20 часов.

Ранее Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни. В Анкаре утверждают, что данные меры позволили взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.