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Эрдоган гонит турок по домам: В Турции вводится частичный комендантский час

18 ноября 2020, 22:05  •  40 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о введении в стране частичного комендантского часа по выходным дням. Ранее страна уже прибегала к такой практике.
В Турции возвращаются к практике комендантского часа по выходным дням. На пресс-конференции в Анкаре президент Реджеп Эрдоган заявил о возобновлении данной меры.
Он пояснил, что в выходные будет действовать комендантский час. Впрочем, данная мера не применяется с 10:00 до 20:00.
Также в связи с пандемией коронавируса в стране будут закрыты до конца года все кинотеатры. Ресторанам и кафе разрешат работать только на доставку.
Как и в России, в турецких школах учеников переведут на дистант.
Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских также будет ограничена с 10 до 20 часов.
Ранее Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни. В Анкаре утверждают, что данные меры позволили взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.

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