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Эрдоган: Если Саудовская Аравия не накажет убийц Хашукджи - это сделает Турция

28 октября 2018, 00:39  •  47 • Политика
Эрдоган проинформировал участников саммита в Стамбуле о деле Хашукджи.
Турция готова начать судебный процесс по делу о пытках и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.
По словам главы Турции, в Саудовскую Аравию был передан запрос на выдачу 18 человек, подозреваемых в причастности к пыткам и убийству журналиста. Эрдоган добавил, что если саудовская фемида не пошевелится и не начнёт расследование в отношении этих людей, это сделает турецкая.
«Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнет турецкая судебная система», - сказал турецкий президент на пресс-конференции.

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