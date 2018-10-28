Эрдоган: Если Саудовская Аравия не накажет убийц Хашукджи - это сделает Турция

Турция готова начать судебный процесс по делу о пытках и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

По словам главы Турции, в Саудовскую Аравию был передан запрос на выдачу 18 человек, подозреваемых в причастности к пыткам и убийству журналиста. Эрдоган добавил, что если саудовская фемида не пошевелится и не начнёт расследование в отношении этих людей, это сделает турецкая.