Эрдоган едет в Москву не договариваться, а просить Путина

Автор:

Гасанов Камран

Последние боевые действия в Идлибе обнулили ставки в сирийской войне. Подписанное в сентябре 2018 года в Сочи соглашение России и Турции о перемирии и создании демилитаризованной зоны (ДМЗ) де факто «мертво».

Анкара не справилась со своими обязательствами – не смогла вывести «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в России) из ДМЗ. После девятимесячной паузы войска Башара Асада с отмашки Москвы и Тегерана пошли в наступление и взяли город Хан-Шейхун.

Это продвижение поставило Турцию в сложную ситуацию. Сирийская арабская армия (САА) во время операции обстреляла конвой, следовавший в наблюдательный пункт Мурек. А после взятия Хан-Шейхуна эта турецкая база оказалась в окружении САА. Вдобавок ко всему этому в Анкаре ещё не знают, как будет действовать Дамаск после военной победы. А не пойдёт ли САА дальше на север, ставя под угрозу остальные 11 наблюдательных пунктов Турции и захватывая новые территории в Идлибе?

Три угрозы для Турции

Эта подвешенная ситуация напрягает Эрдогана. Он понимает, что сейчас никаких сдерживающих факторов нет. Сочинской сделки о перемирии нет. Россия может дать отмашку новому наступлению Асада. Дальнейшее продвижение правительственных войск создаёт для Эрдогана три угрозы:

1. Бои между САА и ХТШ* могут вызвать новые миграционные волны в Турцию. Ещё один миллион беженцев вдобавок к трём уже принятым нанесёт урон по и без того обескровленной санкциями США турецкой экономике и авторитету президента.

2. Поражения ХТШ* усилят давление Дамаска на протурецкие силы в Идлибе. После победы над «Ан-Нусрой»* Асад возьмётся за вооружённую оппозицию. Возникнет риск полного выдавливания Турции из Идлиба. А это поставит под угрозу позиции Анкары в других «кармашках» на севере Сирии – Африне и Эль-Бабе. При поддержке России и Ирана сирийское руководство будет смелее требовать эвакуации турецких войск из этих двух регионов.

Фото: www.globallookpress.com

3. И в-третьих, чем ближе САА подходит к Идлибу, тем больше будет сопротивление Турции. Советник Асада Бусейна Шаабан пригрозила устранить турецкие базы. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Дамаск «не играть с огнём». Намекнув на то, что Анкара может дать и силовой ответ сирийской армии. По некоторым данным, сейчас турки создали ещё один наблюдательный пункт на трассе M5 у Хиша, чтобы предотвратить продвижение САА из Хан-Шейхуна в направлении Мааррат-эн-Нуумана. Эскалация конфликта между Дамаском и Анкарой испортит отношения второй с Москвой.

Турецких военных может спасти только Путин

Понимая все эти риски, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на следующий же день после взятия Хан-Шейхуна объявил о срочном однодневном визите в Москву. Для «джумхурбашкана» это будет, пожалуй, самая тяжёлая психологически встреча с Владимиром Путиным с момента крушения российского истребителя Су-24. В отличие от предыдущих саммитов, на этот раз он едет в Россию не договариваться, а просить.

На встрече с российским президентом Эрдоган будет добиваться реализации двух задач. Во-первых, ему нужно безопасно эвакуировать своих военных с наблюдательного пункта Мурек. И сделать это без помощи российской военной полиции невозможно. Вторая договорённость – стратегическая. Турецкий президент постарается снова уговорить Путина остановить наступление САА и подписать договор о новом перемирии.

Что касается эвакуации наблюдательного пункта, то решить эту проблему не составит большого труда. Ведь у российских и турецких военных уже есть опыт координации в Сирии. До операции в Хан-Шейхуне военные двух стран вели совместное патрулирование в демилитаризованной зоне.

Вопрос перемирия несколько сложнее. На волне военных побед Асада у Москвы велик соблазн дать своему союзнику возможность развить успех. Но такой шаг рискован, потому что Россия не заинтересована в военном столкновении между Асадом и Эрдоганом. Поэтому здесь возможен торг.

Оптимальное решение?

Оптимальным решением может быть новый раздел сфер ответственности. Турция может предложить создать зону деэскалации шириной 30 км вдоль сирийско-турецкой границы. То есть до трасс M4 и M5, включая сам город Идлиб. Эта «зона безопасности» по аналогии с той, которую Эрдоган пытается создать с американцами, даст турками возможность держать беженцев на территории Сирии и предотвратить наплыв мигрантов на свою территорию. Оставшуюся же часть провинции турки могут дать на откуп Асаду, чтобы тот мог спокойно расправиться на ней с «Ан-Нусрой»*.

Это «оптимальное решение», скорее всего, не понравилось бы Дамаску. Ведь там всех несогласных, включая вооружённую оппозицию, считают террористами. Асад хочет весь Идлиб. Но для Москвы главная проблема там – «Ан-Нусра»*. Поэтому, если Эрдоган выступит с предложением о временной зоне безопасности, Москве имеет смысл принять его.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Понятно, что после уничтожения ХТШ* тема Идлиба никуда не денется. Москва будет добиваться вывода турецких ВС из Сирии, потому что присутствие Турции в Сирии незаконно. Так же как и американское, британское и французское. Но это будет уже другая история.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» – запрещённые в России террористические организации