Эрдоган доведёт мир до нового экономического кризиса? Экономист озвучил самый мрачный прогноз

Возобновление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом военной операции в Сирии на фоне эпидемии коронавируса и падения финансовых рынков грозит миру новым экономическим кризисом. Такое мнение высказал экономист Алексей Лапушкин на своей странице в Facebook.

Речь идёт о резком падении нефтяных котировок, которое произошло в начале этой недели на фоне новостей о срыве сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Ситуацию на рынках также осложняет эпидемия коронавируса. Болезнь продолжает распространяться по миру стремительными темпами.

Осталось Эрдогану под шумок возобновить военную операцию в Сирии, - пишет Лапушкин на своей странице в соцсети.

По его словам, все эти факторы грозят вылиться в новый виток мирового экономического кризиса.

Следует отметить, что опасения политика не лишены оснований. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что в случае нарушения Дамаском перемирия, установленного в провинции Идлиб в Сирии, Анкара отдаст приказ своим военным нанести ответный удар, сообщает Nation News.