|
Эрдоган доведёт мир до нового экономического кризиса? Экономист озвучил самый мрачный прогноз
10 марта 2020, 23:35 • 96 • Политика
Падение цен на нефть, обрушение на финансовых рынках вкупе с коронавирусом и возобновлением военной операции Эрдогана в Сирии грозят миру новым экономическим кризисом, считает экономист Алексей Лапушкин.
Возобновление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом военной операции в Сирии на фоне эпидемии коронавируса и падения финансовых рынков грозит миру новым экономическим кризисом. Такое мнение высказал экономист Алексей Лапушкин на своей странице в Facebook.
Речь идёт о резком падении нефтяных котировок, которое произошло в начале этой недели на фоне новостей о срыве сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Ситуацию на рынках также осложняет эпидемия коронавируса. Болезнь продолжает распространяться по миру стремительными темпами.
По его словам, все эти факторы грозят вылиться в новый виток мирового экономического кризиса.
Следует отметить, что опасения политика не лишены оснований. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что в случае нарушения Дамаском перемирия, установленного в провинции Идлиб в Сирии, Анкара отдаст приказ своим военным нанести ответный удар, сообщает Nation News.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2020, 04:35
|
04 марта 2020, 04:35
|
08 марта 2020, 02:35
|
07 марта 2020, 23:35
|
07 марта 2020, 15:30
|
08 марта 2020, 06:35
|
05 марта 2020, 05:35