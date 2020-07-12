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Эрдоган дерзко ответил миру на критику превращения собора Святой Софии в мечеть

12 июля 2020, 16:00  •  82 • Политика
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии. Речь идёт о превращении храма в мечеть. "Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на претензии стран мира по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть. Турецкий лидер заявил, что мнение других стран не имеет для Анкары никакого значения.
Эрдоган заявил, что превращение в мечеть всемирно известного музея и христианской святыни - это то, чего хочет турецкий народ. А он, президент Турции, лишь исполняет волю жителей страны.
"Турция приняла решение о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, основываясь на желании народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Напомним, что статус музея собору Святой Софии даровал основатель Турции и её первый президент Мустафа Кемаль Ататюрк. В этом статусе собор просуществовал почти 100 лет. Также храм Святой Софии был включён организацией ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия. Однако 10 июля Госсовет Турции отобрал у Айя-Софии статус музея и постановил превратить храм в мечеть.
В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции на этот счёт. Также сожаление выразили в ЕС, в ЮНЕСКО и в Русской Православной Церкви.

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