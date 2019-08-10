Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает придерживаться старых правил политической игры, отказываясь признать Крым российским. Такое мнение выразил политолог Денис Батурин.

Ранее турецкий лидер провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках пресс-конференции Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт факт воссоединения Крыма и РФ.

Непосредственно Зеленский отметил, что совместные действия Украины и Турции могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.

Как пояснил Батурин, Эрдоган не признаёт факт воссоединения Крыма и России, но охотно закупает у Москвы ЗРК С-400 и конфликтует с США. Это связано с тем, что турецкий лидер преследуют собственные электоральные цели.

Вопрос же Крымского полуострова увязан с проживающей в Турции крымско-татарской диаспорой. Однако вместе с этим Эрдоган создаёт для себя новые риски.

"От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее глава партии Vatan Догу Перинчек указал на то, что Россия является одним из главных партнёров Анкары. Поэтому турецкому руководству стоит признать Крым российским.