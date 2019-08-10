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Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма
10 августа 2019, 15:39 • 90 • Политика
Эксперт прокомментировал маневры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вокруг Крыма, указав на то, что политик пытается соблюсти дистанцию и угодить всем своим избирателям.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает придерживаться старых правил политической игры, отказываясь признать Крым российским. Такое мнение выразил политолог Денис Батурин.
Ранее турецкий лидер провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках пресс-конференции Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт факт воссоединения Крыма и РФ.
Непосредственно Зеленский отметил, что совместные действия Украины и Турции могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.
Как пояснил Батурин, Эрдоган не признаёт факт воссоединения Крыма и России, но охотно закупает у Москвы ЗРК С-400 и конфликтует с США. Это связано с тем, что турецкий лидер преследуют собственные электоральные цели.
Вопрос же Крымского полуострова увязан с проживающей в Турции крымско-татарской диаспорой. Однако вместе с этим Эрдоган создаёт для себя новые риски.
"От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", - цитирует его слова РИА Новости.
Ранее глава партии Vatan Догу Перинчек указал на то, что Россия является одним из главных партнёров Анкары. Поэтому турецкому руководству стоит признать Крым российским.
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