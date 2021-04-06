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Эрдоган дал отпор сотне отставных адмиралов: "Те, кто против, - истинные враги"

06 апреля 2021, 01:30  •  44 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган устроил публичную выволочку адмиралам, которые подписали открытое письмо в защиту конвенции Монтрё. По его словам, попытка связать конвенцию Монтрё и проект по строительству канала "Стамбул" ошибочна. По мнению Эрдогана, те, кто выступает против этого проекта нового канала, "являются истинными врагами нашей республики".
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган резко раскритиковал письмо более чем сотни отставных адмиралов, которые выступили в поддержку конвенции Монтрё. Он сравнил это открытое письмо с попыткой госпереворота, которая случилась в Турции пять лет назад. По мнению Эрдогана, это недопустимо.
Он указал, что Турция придерживается конвенции Монтрё, она "была важным свершением для Турции в тот период".
Однако не стоит связывать строительство канала "Стамбул" с данными международными договорённостями.
Эрдоган пояснил, что Анкара продолжит "выполнять положения конвенции Монтрё, по крайней мере до тех пор, пока не появится подходящей замены". Однако проект нового канала важен для страны, подчеркнул он.
"Те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики и Ататюрка", - категорично заметил президент Турции.
Отметим, что после открытого письма адмиралов стало известно, что были задержаны 10 из сотни подписантов этого обращения. Ещё четыре адмирала, подписавшие письмо, были вызваны на допрос в прокуратуру.

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