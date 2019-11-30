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Эрдоган дал грубый совет Макрону после его слов о Турции и НАТО

30 ноября 2019, 01:54  •  79 • Политика
Макрон назвал свои слова о "смерти мозга" НАТО сигналом для альянса. В ответ Эрдоган посоветовал Макрону самому обратиться к врачу на предмет "смерти мозга".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал совет главе Франции Эммануэлю Макрону после его слов о "смерти мозга" НАТО. По мнению турецкого лидера, его французскому коллеге самому не помешает провериться у врачей на предмет "смерти мозга".
Речь идёт о недавнем интервью Макрона журналу The Economist, в котором президент Франции пожаловался на отсутствие координации по стратегическим решениям между США и другими партнёрами по военному блоку. Эту ситуацию он назвал "смертью мозга" НАТО. Также французский лидер отметил, что Турция не может рассчитывать на поддержку альянса, после того как начала в Сирии военную операцию, которая "угрожает антитеррористической коалиции".
"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - приводит резкие высказывания турецкого лидера телеканал NTV.
Эрдоган добавил, что не президенту Франции решать, изгонять Турцию из НАТО или нет. Также он потребовал от Макрона уважать суверенитет Турции. Эрдоган напомнил, что у нынешнего французского лидера нет никакого опыта борьбы с терроризмом, и "именно поэтому "жёлтые жилеты" оккупировали" его страну.

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