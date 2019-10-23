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Эрдоган будет слушаться Путина: Норвежцы дали свой прогноз по боям на севере Сирии

23 октября 2019, 10:54  •  93 • В мире
Норвежское Dagbladet оценило, насколько далеко зайдет Турция в своей операции "Источник мира". По мнению экспертов, которые прокомментировали ситуацию, России удалось за все эти годы успешно лавировать между полярно разными мнениями и сторонами конфликта. Сейчас Турция не рискнет атаковать позиции, где разместились российские военные, ну а Эрдоган будет слушаться указаний Путина.
В норвежских СМИ детально обсудили возможный вариант дальнейшего развития турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. По оценкам экспертов, Турция не рискнет идти на конфронтацию с российскими военными, разместившимися на сирийской территории. Турки давно поняли, что с Россией лучше не ссориться, пишет издание Dagbladet.
По словам журналиста и эксперта по Турции Фредрика Древона, при этом не исключены боестолкновения между турецкими и сирийскими военными. При этом, полагает специалист, Анкаре придется быть крайне осторожной в ситуации, когда поблизости боестолкновений есть русские.
"Я думаю, Эрдоган будет принимать указания от Путина", - заметил он.
Эксперт по России и старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен указывает, что Россия, которой ранее удавалось успешно маневрировать на ближневосточной повестке, намерена продолжать свои дипломатические усилия на этом поприще. В то же время тактика Турции, которая воспользовалась краткой передышкой, чтобы создать на севере САР 30-километровый буфер, для Москвы стала проблемой.
Ведь эти действия дестабилизируют регион, что происходит не по российскому сценарию, подчеркивает Вильхельмсен.
Сейчас политика России в САР заключается в том, чтобы вместе с Асадом, Ираном и Турцией взять под контроль территорию арабской республики. Поддерживая тесные связи практически со всеми заинтересованными сторонами, а также при значимом военном вкладе, Россия стала крупнейшим иностранным фактором власти в Сирии.
К тому же, подчеркивает научный сотрудник, она с помощью этой власти помогла наладить процесс переговоров, направленных на урегулирование конфликта.
"Ей необходимо было балансировать между разными сторонами, и до сих пор она с этим на удивление хорошо справлялась, сочетая обширную дипломатию с военной мощью. Лидеры Ближнего Востока ездят в Москву, а представители Москвы ездят на Ближний Восток. То, что Турция сейчас выходит из российского "миротворческого проекта" и открывает новую линию конфликта, - огромная проблема для России", - приводит Dagbladet мнение эксперта

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