Эрдоган бросает России вызов? Зачем Турция потихоньку осаждает сирийскую границу

На фоне острых заявлений Реджепа Эрдогана, которого не устроил расклад по Идлибу, появились сведения о переброске военных сил Турции к границе Сирии. По сообщениям турецких агентств, к границам САР движутся колонны военной техники.

В частности, утверждает Anadolu, очередная колонна бронетранспортёров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с Идлибом. Отмечается, что техника переброшена для подкрепления воинских частей.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказывался о том, что Анкара не будет безучастной, если ситуация в Идлибе не нормализуется. Он отмечал, что турки намерены предпринимать все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

Выпад в сторону Москвы?

При этом, по оценкам наблюдателей, решение усилить группировку на границе является демонстрационным выпадом в адрес России, которая поддерживает сирийцев. Такую версию выдвинули источники базирующейся в Лондоне неправительственной организации "Сирийская обсерватория прав человека".

По информации этой организации, сейчас Турция не только стягивает технику, но и закрепляется на приграничных территориях. Так, на подступах к сирийскому городу Саракиб в Идлибе установлены три турецких блокпоста.

Один из блокпостов установлен рядом с посёлком Кафр Амим к востоку от Саракиба (на дороге Абу аль-Духур - Саракиб). Этот шаг демонстрирует вызов Анкары в сторону России, поддерживающей наступление правительственных войск Башара Асада в Идлибе, приводит EADaily позицию неправительственной организации.

Не угроза, но…

Напомним, что на днях турецкий лидер Эрдоган заявил, что Россия не выполняет своих обязательств по соглашениям по сирийскому Идлибу, и пригрозил "сделать то, что считаем нужным".

По словам турецкого президента, Анкара ожидала, что Россия будет соблюдать то, о чём страны договорились, однако теперь Турция будет действовать самостоятельно.

"Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. У Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб", - пояснил Эрдоган.

Эксперт по Ближнему Востоку и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя резкие слова политика, отметил, что это неотъемлемая часть его внутриполитического имиджа.

"Все прекрасно осознают, все, занимающиеся и сирийской проблемой, и международной политикой в целом, что и Россия, и Иран, и все остальные ключевые игроки очень хорошо понимают расклад", - объяснял он.

В Кремле же на обвинения Турции по Сирии подчеркнули, что Россия выполняет все пункты соглашений по деэскалации конфликта.

При этом, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приходится с сожалением констатировать, что ситуация оставляет желать лучшего.

"Район остается сосредоточением террористов, которые осуществляют наступательные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и российской базы в Хмеймиме", - цитирует Пескова РБК.