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Эрдоган бросает России вызов? Зачем Турция потихоньку осаждает сирийскую границу

03 февраля 2020, 18:24  •  39 • В мире
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией. Колонна из бронетранспортёров и грузовиков с боеприпасами достигла района Ислахийе южной турецкой провинции Газиантеп. При этом в Турции заявляют, что дополнительные силы стянуты для "укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах". Но наблюдатели увидели в этом вызов Эрдогана России, которая поддерживает наступления сирийцев в Идлибе.
На фоне острых заявлений Реджепа Эрдогана, которого не устроил расклад по Идлибу, появились сведения о переброске военных сил Турции к границе Сирии. По сообщениям турецких агентств, к границам САР движутся колонны военной техники.
В частности, утверждает Anadolu, очередная колонна бронетранспортёров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с Идлибом. Отмечается, что техника переброшена для подкрепления воинских частей.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказывался о том, что Анкара не будет безучастной, если ситуация в Идлибе не нормализуется. Он отмечал, что турки намерены предпринимать все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

Выпад в сторону Москвы?

При этом, по оценкам наблюдателей, решение усилить группировку на границе является демонстрационным выпадом в адрес России, которая поддерживает сирийцев. Такую версию выдвинули источники базирующейся в Лондоне неправительственной организации "Сирийская обсерватория прав человека".
По информации этой организации, сейчас Турция не только стягивает технику, но и закрепляется на приграничных территориях. Так, на подступах к сирийскому городу Саракиб в Идлибе установлены три турецких блокпоста.
Один из блокпостов установлен рядом с посёлком Кафр Амим к востоку от Саракиба (на дороге Абу аль-Духур - Саракиб). Этот шаг демонстрирует вызов Анкары в сторону России, поддерживающей наступление правительственных войск Башара Асада в Идлибе, приводит EADaily позицию неправительственной организации.

Не угроза, но…

Напомним, что на днях турецкий лидер Эрдоган заявил, что Россия не выполняет своих обязательств по соглашениям по сирийскому Идлибу, и пригрозил "сделать то, что считаем нужным".
По словам турецкого президента, Анкара ожидала, что Россия будет соблюдать то, о чём страны договорились, однако теперь Турция будет действовать самостоятельно.
"Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. У Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб", - пояснил Эрдоган.
Эксперт по Ближнему Востоку и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя резкие слова политика, отметил, что это неотъемлемая часть его внутриполитического имиджа.
"Все прекрасно осознают, все, занимающиеся и сирийской проблемой, и международной политикой в целом, что и Россия, и Иран, и все остальные ключевые игроки очень хорошо понимают расклад", - объяснял он.
В Кремле же на обвинения Турции по Сирии подчеркнули, что Россия выполняет все пункты соглашений по деэскалации конфликта.
При этом, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приходится с сожалением констатировать, что ситуация оставляет желать лучшего.
"Район остается сосредоточением террористов, которые осуществляют наступательные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и российской базы в Хмеймиме", - цитирует Пескова РБК.

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