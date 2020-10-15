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Эрдоган боится развязывать войну против РФ - эксперт
15 октября 2020, 13:45 • 37 • Политика
Политолог напомнил о военном превосходстве России
Анкара не станет рисковать и развязывать войну против России, несмотря на напряженные отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.
Эксперт объяснил, что военный потенциал России и Анкары существенно отличается. К примеру, в составе российской армии числится более 1 млн человек, в то время как в турецких ВС служат лишь 355 тыс. По этой причине турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не станет идти на обострение отношений с российской стороной, отдавая себе отчет в возможных последствиях.
Политолог отметил, что из-за такого серьезного перевеса вероятность войны с Турцией довольно мала – Анкара не станет атаковать своего северного соседа, понимая, что не превосходит его по силам. Более того, Турция испытывает исторический страх перед РФ из-за нескольких поражений во время многочисленных войн между странами.
"Никто и не помнит, сколько мы с ними воевали с XV века. И, между прочим, некоторые конфликты были вполне себе с участием европейцев. Крымская война, пожалуй, была наиболее яркой", – напомнил политолог в эфире "Соловьев Live".
Сатановский добавил, что и военный бюджет России несоизмеримо выше турецкого – РФ постоянно занимается разработкой новейших видов вооружений и оптимизацией личного состава.
Ранее политолог Владимир Аватков заявил, что вмешательство Турции в карабахский конфликт означает ее нападение на ОДКБ, за которым стоит попытка дестабилизации на российских рубежах.
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