Эрдоган бьет по Москве: Русские терпят поражение

Центр Идлиба — новая линия фронта. Дамаск значительно продвинулся вглубь провинции, за счет чего и перенес линию фронта почти к самой столицы мухафазы. Но успехи, добытые за последний месяц, скоро могут быть аннулированы Анкарой. Турки оперативно организовали переброску собственных сил и техники в Идлиб, за счет чего серьезно улучшили потенциал местных сепаратистов, которые, как предполагается, активно используют предоставляемые Турцией ресурсы, вплоть до танков. И это серьезно влияет на развитие боевых действий. Так, на днях идлибские боевики сумели добиться крупного успеха — они организовали очередное наступление на поселение Найраб, располагающееся в непосредственной близости от города Сарахъиб. Последний считается очень важным пунктом северо-западной Сирии, так как через него проходит имеющая стратегическое значение трасса Дамаск-Алеппо. Теперь сепаратисты хотят продвинуться еще дальше и вернуть себе контроль над куском этой самой трассы. Что ж, шансы у них есть, потому как их успех не случаен — это произошло при активной помощи со стороны Турции.

Это не первая попытка забрать у Дамаска то, что он приобрел за последнее время, но первая успешная, и, по факту, это — первое идлибское поражение Сирийской арабской армии и ее союзников, в числе которых Россия. Не сказать, что есть перспективы коренного перелома, однако определенный вызов уже брошен, тем более если учесть, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал «последнее предупреждение» и потребовал от Асада и России вернуться к позициям, предусмотренным сочинскими соглашениями. Разумеется, его никто не послушал, и Дамаск продолжил освобождение сирийской земли от враждебных ему элементов. Успехи есть — на севере провинции захвачены кое-какие районы, а на юге Идлиба освобожден ряд деревень. Бои продолжаются, и, похоже, это очень не нравится Эрдогану.

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Но будучи в тяжелой ситуации и не зная, как поступить, он не решается прибегнуть к единственному доступному ему сейчас средству — открытому противостоянию с Дамаском. Его сдерживает Россия, которая наверняка не останется в стороне, и, скорее всего, сделает последствия такого решения катастрофой для Анкары. Сначала его риторика была довольно агрессивной — он предсказывал войну, называл ее вопросом времени, и, казалось, проваленные российско-турецкие переговоры в Москве только утвердили его в этом мнении. Однако в последние дни турецкий лидер стал сдержаннее — теперь он жадно ищет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который никаких конкретных обещаний на этот счет не дает, хотя на телефонный разговор с Эрдоганом согласился. Вроде бы договорились встретиться пятого марта, но это не точно. Понятно одно, что все хотят решить миром, и тут вдруг происходит атака на Найраб и его захват, в котором Анкара так или иначе замешана. При этом сообщается о больших жертвах со стороны Сирийской арабской армии. Что это значит? Войне быть или это — разовый инцидент?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что взятие Найраба — скорее всего, согласованное между сторонами действие. Тактическое отступление, своего рода реверанс в адрес Эрдогана.

— Ситуация в Идлибе сложная, но однозначно понятно, как должен решаться этот вопрос. Полтора года Анкара говорит, что что-то делает, но ничего не происходит. Атаки боевиков на сирийские позиции как происходили, так и происходят, плюс регулярно на нашу базу совершались атаки беспилотников и так далее. Отвод тяжелой техники и последующая ее утилизация или изъятие не произведены, а террористы продолжают контролировать большие территории. На переговоры они так и не пошли, следовательно, больше никаких переговоров с этими террористами быть не может. При этом есть несколько факторов осложняющих происходящее. Зачастую то, что называют убийством турецких военных или сирийских, на самом деле таковым не является. Дело в том, что многие бойцы Сирийской свободной армии, поддерживаемой Анкарой, воюют в турецком обмундировании. И при определенной подаче их гибель можно представить как гибель турок. В свою очередь за Дамаск сражаются курды, которые одеты в форму Сирийской арабской армии, следовательно, их гибель можно преподнести как гибель асадитов. Спорные моменты, которые для некоторых заинтересованных сторон очень важны. Важны в качестве очередного инструмента осложнить ситуацию и создать конфликт между Россией и Турцией. Чтобы облегчить ситуация, возможно, и была совершена передача Найраба. Это не сдача, а передача. В том смысле, что Эрдоган в этом нуждается чисто политически. У него внутренняя ситуация такая, что хоть какой-нибудь успех нужен, в противном случае рейтинг упадет ниже критической отметки.

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«СП»: — То есть Москва подготавливает почву для переговоров?

— Да, разумеется. Но при этом, я полагаю, что с Турцией будет более жесткий диалог, в том смысле, что предложенные ею варианты испробованы, но ничего не реализовано. Я выше упоминал про отсутствие каких-либо продвижений в плане мирного урегулирования. Турция же больше всех настаивала на таком сценарии, но результат нулевой. Все должно свестись к тому, что туркам все-таки придется выйти из Идлиба, оставить эту зону. В общем, провинция вернется под контроль Дамаска. Это правильный и наиболее реалистичный сценарий.

«СП»: — Когда это произойдет?

— Если Эрдоган примет нашу позицию, то до конца этого года все и закончится, может, даже быстрее. Если же он выберет жесткий сценарий, то немного затянется. Тут надо понимать, что хуже всех в этой ситуации именно Эрдогану. Он теряет очки в борьбе с оппозицией у себя на родине, и при этом очень серьезно проигрывает экономически. С западом — одни санкции, с Россией — вот такие вот недоразумения, которые в случае обострения тоже грозят серьезными экономическими последствиями. Он сразу на нескольких стульях пытается усидеть, но не получается. Запад, Россия, еще и в Ливию залез — на третий стул попытался усесться, так и Кипр же еще есть. На каждую из конечностей подобрал место, только вот слишком сильно растянуться пришлось, и не по способностям вышло. Я думаю, что по Идлибу он все же пойдет нам навстречу, не желая жертвовать тем, что имеет. Потому что те проекты, что сейчас есть с РФ, вполне могут в перспективе выправить просевшую экономику Турции. С американцами же — они его не простят после того, как он дистанцировался. Они простят Турцию, быть может, но предпочтут кого-то другого Эрдогану. То есть карьере придет конец. Американцы никого не прощают, если с ними так обходятся, а потом вдруг хотят вернуться обратно под их опеку.

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