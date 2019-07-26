Эрдоган бьет Америку ее же оружием: После "совета" США по С-400 президент Турции намекнул на пересмотр 10-миллиардной сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что его страна может отказаться от покупки у США пассажирских самолетов Boeing для турецкой компании Turkish Airlines. Об этом пишет издание Bloomberg.

Эрдоган отметил, что Турция является для США очень хорошим покупателем американской продукции. Но если Вашингтон продолжит курс на обострение и давление на Анкару, то страна может пересмотреть вопрос о покупке пассажирских самолетов у американской компании Boeing. Речь идет о заказе 100 самолетов на сумму порядка 10 миллиардов долларов.

"Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос", - сказал Эрдоган.

Напомним, что США крайне недовольны тем, что Турция купила у России зенитно-ракетные системы С-400. Вашингтон угрожает Анкаре не продать американские истребители F-35, а также распространить на Турцию действие закона "О противодействии врагам США при помощи санкций" (CAATSA).