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Эра милосердия? Учёный объяснил жалость людей к Ефремову

16 июня 2020, 08:00  •  146 • Аналитика
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Откуда берется жалость? Жалость – это только российская черта? Почему у нас на первом месте "понятия", а не закон? Почему одни жалеют, а другие - нет? Что важнее – милосердие или благотворительность? Мы спросили у доктора философских наук, руководителя сектора философии культуры, главного научного сотрудника Института философии РАН Сергея Никольского.
02:24 Если бы можно было определить жалость первого и второго порядка, то в первую очередь, мне, конечно, жалко этого несчастного водителя … и его семью. Это человек, который оказался под молотом судьбы. А этим молотом выступила, так сказать, традиционная российская болезнь – пьянство. И насколько мы можем жалеть пьяниц? Эта проблема давно исследуется, потому что, с одной стороны, это способ человека уйти от действительности, а действительность тяжела для всех. Кто-то более слабый оказывается не способен ее переживать. И он уходит в запой.
04:01 И вот на этом чувстве сочувствия, сострадания, что ему, дескать, не повезло, возникает эта раздвоенность. Вот это вот "не повезло" коренится в более глубокой нашей ментальной характеристике, которая есть только в русском мировоззрении. Это характеристика судьбы.
09:14 Это ведь очень сложный вопрос, потому что он связан еще с личными устремлениями тех, кто высказывает оценку. Если оценку высказывает молодой человек, обладающий образованием, который рассчитывает попасть в верхние слои, он будет высказывать одну оценку, потому что он себя примеряет для той будущей роли. Ведь сознание наше работает не только по отношению к прошлому и настоящему. Но в серьёзной степени детерминировано ещё будущим…А если человек на закате лет, он понимает, что у него уже не осталось шансов участвовать в этом процессе, у него будет совершенно другая оценка.
11:39 У нас нет благотворительности в значительной степени, а есть нищелюбие. Нищелюбие – это когда мы всяким, бедным, обездоленным, не вникая и не рассматривая эту ситуацию, стараемся оказать какую-то помощь.
14:04 Россия до начала 20-го века на 90 % процентов была крестьянской. Это в прошлом крепостные… И в связи с этим, соответственно, термин "милосердие" трактуется в логике архитипов крестьянства. Традиционного общества. Это значит, что ты живёшь в общении, что тебе, если уж, на худой конец, ты умираешь с голоду, то тебе помогут. … А с другой стороны, если тебе вдруг захотелось из этой общины выбиться куда-то в культурные слои, община, отрицательно к этому относясь – она теряет работника, она теряет того, кто платит налоги, она сделает всё, чтобы тебя загнобить. Тот страха и гнёта не видал, кто в деревне не живал.
16:21 Но для нашей истории, для того, чтобы мы приняли, что, да, это справедливое решение в отношении, скажем, этого случая. Здесь в какой-то степени обязательно должно присутствовать милосердие. Оно всегда присутствует. Оно, конечно, вступит в противоречия с нормальными рамками закона, и закон здесь должен восторжествовать. Но в общественном сознании, как "милость к падшим призывал", да, вот эта вещь она будет всё равно присутствовать, как есть. Поэтому у нас отчасти и не пошли суды присяжных. Потому что эти люди разбираются в основаниях и проявляют излишнее милосердие.
18:09 Милосердие – это всегда поставить себя на место другого человека, это эмпатия. Если это невозможно, тогда это не работает.
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