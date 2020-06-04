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Эра мигрантов в Москве подходит к концу: Дягилев о сокращении "естественным путём"
04 июня 2020, 23:55 • 98 • Политика
Александр Дягилев в беседе с Царьградом пояснил, что мигрантов в России станет меньше в дни кризиса: они сократятся "естественным путём" просто потому, что рабочие места будут забирать и жители Москвы. Таким образом, эра мигрантов подходит к концу. По крайней мере, сейчас.
МВД России планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать сведения о мигрантах, находящихся в стране. Планируется организовать доступ в личный кабинет для удобства использования системы. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, будет ли эффективна инициатива.
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев полагает, что "создание любых систем и айти-проектов у госведомств направлено чаще всего на зарабатывание денег на самом создании этих проектов и на дальнейшем обслуживании подрядными организациями, приближёнными к заказчику". Основная же проблема, как считает Дягилев, в том, что мигрантам удобнее и спокойнее работать в теневом секторе. Потому они и не спешат выходить на "свет".
С другой стороны, сейчас, как продолжил Дягилев, приезжих рабочих будет в принципе меньше.
"Я думаю, что они (мигранты. - Ред.) естественным путём сократятся, потому что люди сейчас пойдут работать на те позиции, которые раньше замещали мигранты. Вот уже, наверняка видели в СМИ, хоккеисты пошли газоны стричь. Поэтому сейчас ещё посидят чуть-чуть, дополнительный приток населения, и люди пойдут на стройки, на вот эти все работы. Поэтому будет естественная конкуренция".
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