Эра мигрантов в Москве подходит к концу: Дягилев о сокращении "естественным путём"

МВД России планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать сведения о мигрантах, находящихся в стране. Планируется организовать доступ в личный кабинет для удобства использования системы. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, будет ли эффективна инициатива.

Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев полагает, что "создание любых систем и айти-проектов у госведомств направлено чаще всего на зарабатывание денег на самом создании этих проектов и на дальнейшем обслуживании подрядными организациями, приближёнными к заказчику". Основная же проблема, как считает Дягилев, в том, что мигрантам удобнее и спокойнее работать в теневом секторе. Потому они и не спешат выходить на "свет".

С другой стороны, сейчас, как продолжил Дягилев, приезжих рабочих будет в принципе меньше.

"Я думаю, что они (мигранты. - Ред.) естественным путём сократятся, потому что люди сейчас пойдут работать на те позиции, которые раньше замещали мигранты. Вот уже, наверняка видели в СМИ, хоккеисты пошли газоны стричь. Поэтому сейчас ещё посидят чуть-чуть, дополнительный приток населения, и люди пойдут на стройки, на вот эти все работы. Поэтому будет естественная конкуренция".