«Эра доминирования очного образования закончена»: исследователи доказали эффективность онлайн-обучения

Результаты студентов не зависят от того, в какой форме, онлайн или офлайн, проходит обучение. К такому выводу пришли исследователи из Высшей школы экономики, которые оценили эффективность массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в трёх университетах. Сможет ли удалённое образование полностью заменить традиционный формат — в материале RT.

Проект «Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов» был реализован Высшей школой экономики совместно с Уральским федеральным университетом по заказу Министерства образования и науки. В рамках проекта было проведено первое экспериментальное исследование, посвящённое изучению эффективности массовых открытых онлайн-курсов как альтернативы традиционным университетским формам.

Студентам трёх региональных вузов, обучающимся по направлениям «машиностроение» и «строительство», было предложено изучить два обязательных курса в разных форматах. Участников исследования случайным образом разделили на три группы: первая проходила обучение в традиционном формате, вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары, третья осваивала весь курс онлайн, общаясь с преподавателями только на форуме.

Предварительно все студенты прошли тест на знания, а также психологические тесты. В частности, определялся уровень прокрастинации участников, учебной мотивации и саморегуляции. Тесты помогли добиться того, чтобы состав трёх групп не отличался значительно по полученным баллам ЕГЭ, предыдущему опыту прохождения онлайн-курсов, а также полу и возрасту.

Студенты двух вузов слушали курс «Инженерная механика», студенты третьего — курс «Технология конструкционных материалов». Они были разработаны преподавателями УрФУ в рамках ФГОС по выбранным направлениям подготовки.

После завершения курса студенты всех трёх групп сдавали один и тот же экзамен. Результаты показали, что формат обучения не влияет на уровень освоения дисциплины, также не зафиксированы различия в субъективной оценке студентами своих знаний по курсу в зависимости от способа освоения материала.

«Массовая, доступная альтернатива»

По мнению редактора международного рейтинга вузов Round University Ranking Олега Соловьёва, результаты исследований говорят об окончании «эры господства очного образования».

«Результаты могут показаться удивительными апологетам как онлайн-, так и традиционного очного образования. С одной стороны, получается, что MOOК-курсы, которые вот-вот должны произвести революцию и дать образование уровня Гарварда и MIT миллиарду человек, не являются новым витком развития человечества. С другой стороны, эра господства очного образования явно закончена, хотя бы потому, что появилась массовая, доступная альтернатива, которая по эффективности как минимум сопоставима с очным образованием», — считает Соловьёв.

«Безусловно, онлайн-образование даёт колоссальные возможности. Человек в любой точке мира может слушать лекции лучших специалистов, задавать вопросы, общаться с единомышленниками», — говорит директор LEGO Education в России и СНГ Ольга Ломбас.

Однако, по мнению эксперта, в ряде дисциплин наилучшие результаты могут достигаться при сочетании разных форматов обучения. «К примеру, мы занимаемся направлением робототехники. В основе этих курсов лежит проектная деятельность, которая позволяет отрабатывать практические навыки работы в команде, коммуникативные компетенции, исследовательскую и презентационную деятельность, развивает социальный и эмоциональный интеллект. Необходимо находить оптимальное сочетание теории и практики», — считает специалист.

Вице-президент по стратегическому маркетингу издательства «Просвещение» Алексей Шаповалов отмечает, что онлайн-обучение постепенно становится частью образовательного процесса. В то же время он считает, что этот формат не заменит традиционные офлайн-курсы.

«Важно отметить, что онлайн-образование не заменит офлайн-формы, но будет серьёзным дополнением, с одной стороны, усиливающим и углубляющим получаемые знания, а с другой — серьёзно расширяющим доступ к информации и лучшим преподавателям ученикам в труднодоступных регионах, малокомплектных школах, не имеющим возможность посещать учебные заведения», — отметил Алексей Шаповалов.

Мировой опыт: дебаты и практика

Эффективность онлайн-образования пытаются оценить в разных странах, не только в России. Недавно исследователи из Орегонского университета США рассказали о результатах тестирования, которое длилось три года. В проекте участвовали 2300 школьников и 71 преподаватель. Все ученики получили ноутбуки и планшеты с установленными на них программами обучения — по сути, интерактивными учебниками с возможностью просмотра видеоматериалов, прослушивания текстов, обучающих игр и соревнований с одноклассниками. По итогам эксперимента ученики повысили свой средний балл на 15—18% в зависимости от предмета. В группе, которая всё это время занималась по обычным учебникам, успеваемость выросла лишь на 5%.

Вопрос о перспективах использования массовых онлайн-курсов в традиционных образовательных программах вызывает оживлённые дискуссии в профессиональной среде, есть много сторонников и противников этой идеи. Противники онлайн-обучения говорят о том, что студенты не смогут усвоить материал с той же эффективностью, что и при традиционном обучении. Однако, как показывают исследования, этот тезис на практике не подтверждается.

Сторонники массовых онлайн-курсов в качестве основного аргумента «за» приводят возможность учиться у лучших преподавателей ведущих вузов. Также онлайн-обучение в перспективе позволит обеспечивать одинаково качественное образование всем людям, независимо от географических, экономических и социокультурных ограничений.

Начать со школы

Технологии онлайн-обучения постепенно внедряются также в российских школах. В конце прошлого года началась апробация проекта «Российская электронная школа». Он был запущен в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о создании открытого информационно-образовательного портала, содействующего реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Проект собрал курс школьных уроков от лучших учителей страны, фактически удалось создать онлайн-платформу, где объединены ученики, родители и педагоги, которые могут находиться в разных городах и регионах, но участвовать в едином образовательном процессе.

«На философском факультете МГУ онлайн-образование хорошо зарекомендовало себя в подготовке абитуриентов к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию по обществознанию. Лекции онлайн читаются абитуриентам, живущим далеко от Москвы и лишённым возможности встречаться с преподавателем очно. Лекции представляют собой чередование монолога с общением в чате или, чаще всего, по скайпу», — рассказывает Дарья Лунгина, доцент философского факультета МГУ.

Однако уже непосредственно при обучении в вузе онлайн-технологии на факультете не применяются: по мнению преподавателя, на этом направлении важен непосредственный контакт студентов с наставниками. «И философские, и культурологические специальности состоят не только в передаче информации от знатока к реципиенту, но в восприятии и усвоении тех моментов, которые несёт с собой авторитет учёного и которые нельзя отделить от его личности и живого присутствия», — говорит Дарья Лунгина.

Исследователи из НИУ ВШЭ также отмечают, что некоторые МООК могут оказаться более сложными для прохождения только в формате онлайн. Кроме того, пока результаты нельзя распространить на неинженерные специальности. Тем не менее разработанная методика позволяет провести аналогичные эксперименты в самых разных университетах, сравнить результаты и со временем оценить, на каких направлениях использование онлайн-курсов наиболее эффективно, а где лучшие результаты даёт офлайн-обучение или смешанный формат.

«У онлайн-метода много достоинств — мобильность, доступность, удобство. Он представляет комплекс дидактических функций, это сообщение знаний, повторение, контрольные программы. Метод отлично подойдёт для повышения квалификации, качества и уровня знаний в областях, в которых человек уже ориентируется», — считает генеральный директор онлайн-платформы «Викиум» Сергей Белан.

Однако, по мнению эксперта, самостоятельное обучение с нуля в формате онлайн может оказаться сложным для некоторых учеников. «Это не всем легко даётся, может не хватать мотивации, какие-то моменты могут быть непонятны. Поэтому правильно дать возможность получить обратную связь от преподавателя онлайн, например через скайп-звонок», — добавил эксперт.