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«Эра доминирования очного образования закончена»: исследователи доказали эффективность онлайн-обучения
15 марта 2018, 23:24 • 62 • В России
Результаты студентов не зависят от того, в какой форме, онлайн или офлайн, проходит обучение. К такому выводу пришли исследователи из Высшей школы экономики, которые оценили эффективность массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в трёх университетах. Сможет ли удалённое образование полностью заменить традиционный формат — в материале RT.
РИА Новости
Проект «Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов» был реализован Высшей школой экономики совместно с Уральским федеральным университетом по заказу Министерства образования и науки. В рамках проекта было проведено первое экспериментальное исследование, посвящённое изучению эффективности массовых открытых онлайн-курсов как альтернативы традиционным университетским формам.
Предварительно все студенты прошли тест на знания, а также психологические тесты. В частности, определялся уровень прокрастинации участников, учебной мотивации и саморегуляции. Тесты помогли добиться того, чтобы состав трёх групп не отличался значительно по полученным баллам ЕГЭ, предыдущему опыту прохождения онлайн-курсов, а также полу и возрасту.
Студенты двух вузов слушали курс «Инженерная механика», студенты третьего — курс «Технология конструкционных материалов». Они были разработаны преподавателями УрФУ в рамках ФГОС по выбранным направлениям подготовки.
После завершения курса студенты всех трёх групп сдавали один и тот же экзамен. Результаты показали, что формат обучения не влияет на уровень освоения дисциплины, также не зафиксированы различия в субъективной оценке студентами своих знаний по курсу в зависимости от способа освоения материала.
«Массовая, доступная альтернатива»
По мнению редактора международного рейтинга вузов Round University Ranking Олега Соловьёва, результаты исследований говорят об окончании «эры господства очного образования».
«Безусловно, онлайн-образование даёт колоссальные возможности. Человек в любой точке мира может слушать лекции лучших специалистов, задавать вопросы, общаться с единомышленниками», — говорит директор LEGO Education в России и СНГ Ольга Ломбас.
Однако, по мнению эксперта, в ряде дисциплин наилучшие результаты могут достигаться при сочетании разных форматов обучения. «К примеру, мы занимаемся направлением робототехники. В основе этих курсов лежит проектная деятельность, которая позволяет отрабатывать практические навыки работы в команде, коммуникативные компетенции, исследовательскую и презентационную деятельность, развивает социальный и эмоциональный интеллект. Необходимо находить оптимальное сочетание теории и практики», — считает специалист.
Вице-президент по стратегическому маркетингу издательства «Просвещение» Алексей Шаповалов отмечает, что онлайн-обучение постепенно становится частью образовательного процесса. В то же время он считает, что этот формат не заменит традиционные офлайн-курсы.
«Важно отметить, что онлайн-образование не заменит офлайн-формы, но будет серьёзным дополнением, с одной стороны, усиливающим и углубляющим получаемые знания, а с другой — серьёзно расширяющим доступ к информации и лучшим преподавателям ученикам в труднодоступных регионах, малокомплектных школах, не имеющим возможность посещать учебные заведения», — отметил Алексей Шаповалов.
Мировой опыт: дебаты и практика
Эффективность онлайн-образования пытаются оценить в разных странах, не только в России. Недавно исследователи из Орегонского университета США рассказали о результатах тестирования, которое длилось три года. В проекте участвовали 2300 школьников и 71 преподаватель. Все ученики получили ноутбуки и планшеты с установленными на них программами обучения — по сути, интерактивными учебниками с возможностью просмотра видеоматериалов, прослушивания текстов, обучающих игр и соревнований с одноклассниками. По итогам эксперимента ученики повысили свой средний балл на 15—18% в зависимости от предмета. В группе, которая всё это время занималась по обычным учебникам, успеваемость выросла лишь на 5%.
Вопрос о перспективах использования массовых онлайн-курсов в традиционных образовательных программах вызывает оживлённые дискуссии в профессиональной среде, есть много сторонников и противников этой идеи. Противники онлайн-обучения говорят о том, что студенты не смогут усвоить материал с той же эффективностью, что и при традиционном обучении. Однако, как показывают исследования, этот тезис на практике не подтверждается.
Сторонники массовых онлайн-курсов в качестве основного аргумента «за» приводят возможность учиться у лучших преподавателей ведущих вузов. Также онлайн-обучение в перспективе позволит обеспечивать одинаково качественное образование всем людям, независимо от географических, экономических и социокультурных ограничений.
Начать со школы
Технологии онлайн-обучения постепенно внедряются также в российских школах. В конце прошлого года началась апробация проекта «Российская электронная школа». Он был запущен в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о создании открытого информационно-образовательного портала, содействующего реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Проект собрал курс школьных уроков от лучших учителей страны, фактически удалось создать онлайн-платформу, где объединены ученики, родители и педагоги, которые могут находиться в разных городах и регионах, но участвовать в едином образовательном процессе.
«На философском факультете МГУ онлайн-образование хорошо зарекомендовало себя в подготовке абитуриентов к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию по обществознанию. Лекции онлайн читаются абитуриентам, живущим далеко от Москвы и лишённым возможности встречаться с преподавателем очно. Лекции представляют собой чередование монолога с общением в чате или, чаще всего, по скайпу», — рассказывает Дарья Лунгина, доцент философского факультета МГУ.
Однако уже непосредственно при обучении в вузе онлайн-технологии на факультете не применяются: по мнению преподавателя, на этом направлении важен непосредственный контакт студентов с наставниками. «И философские, и культурологические специальности состоят не только в передаче информации от знатока к реципиенту, но в восприятии и усвоении тех моментов, которые несёт с собой авторитет учёного и которые нельзя отделить от его личности и живого присутствия», — говорит Дарья Лунгина.
Исследователи из НИУ ВШЭ также отмечают, что некоторые МООК могут оказаться более сложными для прохождения только в формате онлайн. Кроме того, пока результаты нельзя распространить на неинженерные специальности. Тем не менее разработанная методика позволяет провести аналогичные эксперименты в самых разных университетах, сравнить результаты и со временем оценить, на каких направлениях использование онлайн-курсов наиболее эффективно, а где лучшие результаты даёт офлайн-обучение или смешанный формат.
Однако, по мнению эксперта, самостоятельное обучение с нуля в формате онлайн может оказаться сложным для некоторых учеников. «Это не всем легко даётся, может не хватать мотивации, какие-то моменты могут быть непонятны. Поэтому правильно дать возможность получить обратную связь от преподавателя онлайн, например через скайп-звонок», — добавил эксперт.
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