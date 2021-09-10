ЕР заложит в бюджете средства на модернизацию «Почты России»

«Единая Россия» предусмотрит средства в бюджете на масштабную модернизацию «Почты России». Об этом на официальном сайте политсилы сообщается в четверг, 9 сентября.

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак посетил новый логистический терминал «Почты России» в Самаре. В ходе визита он указал на необходимость развивать сельские отделения, отметив их значимость в жизни граждан.

«В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача, чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», — заявил секретарь генсовета партии.

Как отметил Турчак, власти региона реализовали ряд пилотных проектов на базе отделений «Почты России». Так, почтальонов приобщали к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. Помимо этого, в некоторых почтовых отделениях были открыты аптечные пункты.

Секретарь генсовета политсилы также отметил работу почтового отделения в селе Верхняя Подстепновка.

«Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории — это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов — это еще и место встречи, общения, коммуникации. А с учетом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов — и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, — это очень важно. И функция соцзащиты, которую вы добавили, — это помогает людям напрямую», — подчеркнул он.

Данный опыт необходимо масштабировать на всю Россию, резюмировал Турчак.

24 августа состоялся второй этап съезда партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой затронул вопрос обновления почтовой инфраструктуры в РФ.

Он отметил, что нужно предусмотреть ресурсы на обновление отделений почты, чтобы там была возможность вести доставку лекарств, продуктов, предоставлять справки и выписки из единого портала «Госуслуги», отправлять в МФЦ необходимые документы, оказывать другие услуги, необходимые людям.

В ходе этого заседания была принята предвыборная кампания партии. Российский лидер отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной. Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.