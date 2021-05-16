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ЕР внесет в Госдуму ужесточающий правила получения оружия законопроект

16 мая 2021, 03:15  •  83 • Политика
Партия «Единая Россия» в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Об этом рассказал в субботу, 15 мая, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«В понедельник <...> «Единая Россия» в Государственную думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием лицам, по своим медицинским показаниям к этому не расположенным», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
Хинштейн уточнил, что авторы законопроекта прописывают дополнительные основания для отказа на получение оружия для тех людей, которые не смогли пройти медицинские показатели. Он также подчеркнул, что к этому относится и обязательность медицинских комиссий только в государственных учреждениях. Политик также отметил, что результаты подобного освидетельствования могут быть только в цифровом виде.
Ранее, 13 мая, глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили данный доклад Росгвардии. Песков пояснил, что проработка данных мер продолжится.
В этот же день стало известно, что после трагедии в казанской школе депутаты Госдумы планируют обратиться к правительству РФ с просьбой привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ по всей стране. К тому же 13 мая в российских регионах стартовали проверки. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, специалисты проверят безопасность всех школ и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений.
Нападение на гимназию в Казани было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Галявиев открыл огонь в здании. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Его арестовали до 11 июля 2021 года.
В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Из числа потерпевших были госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.
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