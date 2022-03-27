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Эр-Рияд сводит свои счёты с Байденом. FP объяснил причину несговорчивости по нефти

27 марта 2022, 10:15  •  315 • Политика
В Саудовской Аравии решили поквитаться с США из-за оскорбительных и недружественных заявлений, пишет издание.
Саудовская Аравия не спешит на помощь Вашингтону и Лондону в просьбах нарастить добычу нефти. За этим, по мнению американского журнала Foreign Policy, кроется истинное отношение Эр-Рияда к западному истеблишменту. В нынешней ситуации фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с президентом США Джо Байденом.
По версии издания, отсылки к ОПЕК+, на что сейчас ссылается Эр-Рияд, не желая наращивать нефтедобычу, не та причина, по которой медлят саудиты. В публикации FP напоминают, что в США не раз делали оскорбительные и недружественные заявления.
Так, наследный принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию "изгоем". Кроме того, самого Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда американцы называли причастным к смерти журналиста Джамаля Хашогги.
И сейчас у саудитов много рычагов влияния на Запад, чем они и могут воспользоваться.
"Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах и Байден превратится в "хромую утку". К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России", - также приводит FP слова профессора Джорджтаунского университета Трита Парси.

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