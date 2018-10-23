Эр-Рияд пообещал не убивать журналистов вновь

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр пообещал принять меры к тому, чтобы ситуации, аналогичные убийство журналиста в генконсульстве в Стамбуле, не повторялись.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выступил с заявлением, в котором рассказал о стремлении королевства принять все меры для предотвращения повторений инцидентов, аналогичных убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

В Эр-Рияде намерены провести «всестороннее расследование» преступления, сообщает Al Arabiya. Из Саудовской Аравии в Стамбул направлена следственная группа, а все, кто несет ответственность на убийство Джамаля Хашукджи будут задержаны.

«Будут приняты все необходимые меры, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», - подчеркнул аль-Джубейр.