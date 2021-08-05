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ЕР представит Путину кандидатуры на должности глав трех субъектов РФ

05 августа 2021, 04:35  •  84 • Политика
Партия «Единая Россия» представит президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры на должности глав северокавказских республик: Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба партии.
«В Дагестане партия будет рекомендовать временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова. Он руководит республикой чуть менее года, но уже зарекомендовал себя как эффективный управленец, обладающий необходимой волей и опытом», — заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В Северной Осетии — Алании ЕР предложит кандидатуру Сергея Меняйло, действующего временно исполняющего обязанности главы республики, поскольку он «обладает огромным управленческим, политическим опытом, был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, губернатором Севастополя, занимал высокие должности в Военно-морском флоте».
Турчак также рассказал, что в Карачаево-Черкесии будет предложена кандидатура действующего главы республики Рашида Темрезова, который «уже 10 лет успешно решает задачи развития республики, повышения качества жизни в регионе».
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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