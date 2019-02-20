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Эпос "Ленин и бревно" получил новое прочтение: Гаспарян о "подвиге" Порошенко на Майдане
20 февраля 2019, 10:39 • 173 • В мире
Президента Порошенко в Сети сравнили с Лениным после его признания, что он "лично выносил" погибших с Майдана Эпос предложили к новому прочтению почти через сто лет.
После того как президент Украины Петр Порошенко заявил, что "лично выносил" погибших с Майдана, в Сети его сравнили с Лениным, который нёс бревно.
Политолог Армен Гаспарян написал в своем микроблоге, что ждал этого заявления.
Он также предположил, что в рамках декоммунизации нужно переделать эпос 1930-х годов "Ленин и бревно" в новом прочтении и что Порошенко для этого дал отличный сюжет.
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