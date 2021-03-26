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Эпохальная машина: каковы перспективы российского военно-транспортного самолёта Ил-76

26 марта 2021, 07:50  •  35 • В России
Благодаря новым методам проектирования и использованию современных технологий на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 будет создана линейка машин и авиационных комплексов разного назначения. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой. С 25 марта 1971 года, когда Ил-76 впервые поднялся в небо, прошло 50 лет. За время существования этой платформы было выпущено около тысячи подобных машин, которые эксплуатируются более чем в 20 странах мира. Эксперты отмечают, что Ил-76 приобрёл статус легендарного самолёта, а новые машины на его основе будут востребованы как в России, так и за рубежом.
 
Ил-76 РИА Новости © Александр Лавренко
 

На базе военно-транспортного Ил-76 в будущем могут быть созданы новые самолёты. Об этом заявил первый заместитель гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

«Мы уверенно смотрим в будущее. Применение новых методов проектирования и современные технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолёта и создание на его базе самолётов самого разного назначения, специальных авиационных комплексов, которые соответствуют всем российским и международным требованиям», — приводит слова Яркового ТАСС.

За полувековую историю существования самолёта Ил-76 было выпущено около тысячи машин в различных модификациях. На сегодняшний день самолёты этого семейства эксплуатируются в 24 странах мира.

Легендарная история

Первый полёт Ил-76 совершил 50 лет назад — 25 марта 1971 года. За пять лет до этого, в июне 1966 года, Министерство авиационной промышленности СССР приняло решение о создании нового турбореактивного военно-транспортного самолёта. Его разработка была поручена ОКБ Ильюшина.

Глава ОКБ, легендарный советский авиаконструктор Сергей Ильюшин, одобрил техническое предложение по проектировке Ил-76 в феврале 1967 года. В том же году Совет министров СССР принял постановление о начале конструирования самолёта.

Первая серийная модель поднялась в воздух 5 мая 1973 года.

  • Вооружённые силы СССР. Десантирование боевой техники с военно-транспортного самолёта Ил-76
  • РИА Новости
  • © Лев Поликашин

Ил-76 классифицируется как тяжёлый военно-транспортный самолёт. В зависимости от модификации он может перевозить грузы массой до 60 т, его максимальный взлётный вес составляет 210 т. Стоит отметить, что Ил-76 стал первым в истории Советского Союза тяжёлым военно-транспортным самолётом с турбореактивными двигателями (их на этой машине четыре), что позволяет ему преодолевать расстояние от 4 до 6,5 тыс. км на крейсерской скорости до 850 км/ч.

Самолёт предназначен для транспортировки грузов и техники различного назначения, а также может использоваться для выброски десанта.

Ил-76 имеет традиционную конструкцию однофюзеляжного высокоплана со стреловидным крылом размахом 50,5 м и Т-образным оперением. Внутри фюзеляж самолёта разделён на несколько герметичных блоков. При этом у него две кабины: одна — для пилотов, расположена в верхней части самолёта, а под ней располагается вторая кабина — для штурмана.

Кроме того, в самолёте есть герметичная грузовая кабина объёмом 321 кв. м, а в хвосте военных моделей расположен отсек для стрелка, оборудованный кормовой установкой со спаренными двуствольными пушками ГШ-23.

Экипаж самолёта составляет пять человек. В десантном варианте в герметичных кабинах машины с учётом её двухпалубной компоновки можно перевозить 245 солдат или 126 полностью экипированных десантников.

Для приземления Ил-76 использует пятиопорное шасси. При этом разработчик отмечает, что конструкция и характеристики самолёта позволяют использовать его как на бетонированных, так и на грунтовых аэродромах ограниченных размеров.

«Этот самолёт можно встретить в удалённых и труднодоступных регионах с тяжёлыми климатическими и температурными условиями. Он не боится малооборудованных аэродромов, садится и взлетает с неподготовленных ВПП с искусственным и грунтовым покрытием, может неделями работать вдали от аэродрома базирования», — отмечается на сайте разработчика.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, самолёты Ил-76 на сегодняшний день являются основным воздушным судном транспортной авиации РФ.

«Именно с ними в значительной степени связана способность разрешать масштабные тактические и в ряде случаев стратегические задачи. В том числе самолёт способен перевозить широкую номенклатуру вооружений и грузов, а также живую силу. И при необходимости может десантировать подразделения ВДВ», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам Олега Пантелеева, Ил-76 до сих пор более чем успешно справляется с задачами, которые должен решать военно-транспортный самолёт. При этом новые модификации и построенные на его основе машины могут стать ещё эффективнее, уверен Пантелеев.

«Сама по себе базовая конструкция Ил-76 получилась весьма удачной, надёжной и простой в эксплуатации, но за прошедшее время то радиоэлектронное оборудование, которым был оснащён самолёт, морально устарело. К тому же появились различные технологические решения, использование которых позволяет, с одной стороны, модернизировать часть существующих Ил-76 и значительно повысить их возможности, а с другой — создать новый самолёт, имеющий современные, надёжные и эффективные двигатели», — рассказал эксперт.

Новые горизонты

Самолёт Ил-76 выпускается в разнообразных модификациях, которые решают широчайший спектр задач не только военного характера. К примеру, это летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ», принимавший участие в операции российских войск в Сирии, Ил-76ПС, который используется при проведении поисково-спасательных операций на море, противопожарный самолёт Ил-76П.

Кроме того, на основе Ил-76 был создан Ил-76МДК — специализированный самолёт для тренировки космонавтов с имитацией состояния невесомости.

В ОКБ Ильюшина отметили, что потенциал и инженерные решения, заложенные в конструкции самолёта Ил-76, позволяют не только успешно эксплуатировать его уже 50 лет, но и развивать как уникальную транспортную платформу.

  • Тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А «Генрих Новожилов» в цехе авиационного предприятия «Авиастар-СП» в Ульяновске
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«За всю историю программы Ил-76 было произведено и поставлено заказчикам около тысячи самолётов этого типа. Это лучшее доказательство его надёжности, удобства использования, многофункциональности. Сегодня мы создаём глубоко модернизированный самолёт Ил-76МД-90А. Он позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне, соответствует как текущим, так и перспективным требованиям Министерства обороны России», — подчеркнул управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

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Как рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, Ил-76 — один из ведущих военно-транспортных самолётов высокой грузоподъёмности.

«Учитывая, что данный самолёт эксплуатируется уже давно, а его модернизированные модификации отвечают всем требованиям современности, можно считать, что конструкторы заложили в этот проект мощный потенциал», — отметил эксперт.

Сейчас разрабатываются перспективные альтернативные платформы, но ни одна пока так и не сравнилась по интенсивности использования и эффективности с Ил-76, подчеркнул Владимир Попов.

«Можно считать, что данный самолёт оказался эпохальным, поскольку много лет стоит на вооружении, используется для перевозки, десантирования техники и личного состава воздушно-десантных войск. Данная платформа совмещает в себе уникальность, унифицированность и способность выполнять оперативно-тактические задачи», — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Попова, новые версии Ил-76 обладают улучшенной грузоподъёмностью.

«Если у первых моделей Ил-76 грузоподъёмность была в пределах 45 тонн, то у модернизированных грузовая кабина увеличена на десять метров и установлены новые двигатели, что позволяет им поднимать 60 т груза. Это хорошие показатели в современных условиях, и можно ожидать, что самолёты нового поколения будут развиваться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Попов.

Олег Пантелеев также отметил улучшенные характеристики новых модификаций самолёта — Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.

«Преимущества, которые дают новые двигатели, несомненно, будут применены для решения других прикладных задач и выпуска модификаций, которые позволят повысить возможности российской военно-транспортной и стратегической авиации», — сказал эксперт.

Он напомнил, что на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске введена в эксплуатацию новая линия сборки, которая позволит увеличить темпы выпуска этих самолётов.

«В таком случае можно надеяться, что модернизированные самолёты Ил-76, а также машины новых поколений получат ещё более широкое применение. Такие самолёты будут востребованы не только в России, но и за рубежом, где не так много машин подобного типа, которые могли бы решать задачи с тем же успехом, что и Ил-76», — заключил Олег Пантелеев.

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