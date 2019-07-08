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Эпоха самокритики: США верят в Россию, Россия в себя – нет
08 июля 2019, 21:09 • 36 • В мире
Нет оптимиста в своём отечестве: почему американские социологи видят в России рост уверенности, а свои, доморощенные, преисполнены отчаяния?
Автор:
Мельников Михаил
Американские исследовательские компании The Conference Board и Nielsen Holdings PLC опубликовали результаты глобального исследования потребительского доверия, в ходе которого были опрошены 32 тыс. человек из 64 стран мира.
Конечно, мало-мальски грамотный читатель спросит, что это вообще за исследование, где опрашивают по 500 человек со страны. Но социологические приёмы американцев достаточно эффективны, к тому же число респондентов бралось пропорционально населению страны, так что в России опросили даже больше традиционных для ВЦИОМа 1600 жителей.
Плохо, но улучшается?
Хедлайнер исследования, Nielsen Holdings PLC, один из лидеров американского маркетинга (1-е место в соответствующем рейтинге 2016 года) воплощает в себе всё то худшее, что мы видим в Западе. Самая свежая новость на сайте холдинга – Nielsen celebrates pride month («Нильсен празднует месяц прайда») с развесёлыми радужными картинками. Эта компания не только изучает общественное мнение, но и пытается на него влиять в нужном Вашингтону духе. Увлечена неоколониализмом – лауреат премии «Лучший работодатель в Восточной Африке – 2019» (вопрос, что там вообще делать американцам, не поднимается). Ну и так далее. Полистайте новостную ленту – феминизм, ура-демократия, общечеловеческие ценности в их американском понимании…
Казалось бы, у этих людей нет ни малейших оснований сочувствовать России. Мы их не любим, и это наверняка взаимно.
Но как-то так получилось, что «русская» часть их свежего исследования выглядит адекватной действительности в отличие от данных Росстата, ВЦИОМа и тем более Левада-центра.
Перечислим основные факты.
Фото: Fascinadora / Shutterstock.com
Тем не менее в целом результаты опроса позитивны, и как итог – индекс потребительского доверия (синтетический показатель, рассчитывающийся по итогам подробных опросов) вырос впервые за год, причём сразу на треть.
Плохо и будет хуже?
Что получается? У нас и опросы, и официальная статистика демонстрируют какую-то беспросветную жуть, а глобальная корпорация с корнями в США показывает пусть и невесёлую, но вполне реалистичную картину. Характерно, что приводя ряд цифр из исследования, РБК привлекает экспертов, которые стараются потушить пробуждающийся оптимизм: сезонный эффект, больше промоакций, «говорить о долгосрочной позитивной тенденции рано».
Действительно рано. У нас много объективных и субъективных проблем – внешнее давление, развитые коррупция и казнокрадство, высокая учётная ставка, несбалансированная налоговая система, а также развитая сеть пресс-служб и СМИ, стабильно и осознанно формирующих у людей негативное представление о положении России, её прошлом и будущем. Так мы узнаём, что ни у кого нет накоплений, что половине русских людей не хватает денег на обувь, что все живут в долг и дальше будет тоже хуже.
Фото: acidmit / Shutterstock.com
Улучшают ли ситуацию такие публикации – большой вопрос; нам представляется, что всё это работает главным образом на сторонников тезиса «Пора валить». Сознательно или нет – вопрос очень деликатный.
А реальность такова: государство тяжело, неумело, но делает многое для подъёма производства. Софинансирование кредитов, изобилие налоговых льгот, бесплатная раздача дальневосточной земли, роскошные условия для самозанятых – всё это постепенно должно привести к подъёму, и не исключено, что мы ощущаем его первые признаки. Да, сопротивление местных монополистов значительно, но мы видим, как после проверок ФАС, контролирующей госзакупки, губернаторы один за другим отправляются в отставку или под арест. Видим медленное, неуверенное, но продвижение страны в рейтингах условий для бизнеса. Видим начало реального, а не «индексационного» роста пенсий. Видим работу над ограничением китайского экспорта – система пошлин с каждым годом становится строже. Видим усилия Российского экспортного центра по продвижению наших товаров за рубежом.
Так что всё просто: кто может – работает, кто не может – рассказывает о том, что работать бесполезно. Вот и получается неловкая ситуация, когда душащий нашу экономику санкциями Запад отзывается о ней оптимистичнее, чем мы сами.
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