Эпоха самокритики: США верят в Россию, Россия в себя – нет

Автор:

Мельников Михаил

Американские исследовательские компании The Conference Board и Nielsen Holdings PLC опубликовали результаты глобального исследования потребительского доверия, в ходе которого были опрошены 32 тыс. человек из 64 стран мира.

Конечно, мало-мальски грамотный читатель спросит, что это вообще за исследование, где опрашивают по 500 человек со страны. Но социологические приёмы американцев достаточно эффективны, к тому же число респондентов бралось пропорционально населению страны, так что в России опросили даже больше традиционных для ВЦИОМа 1600 жителей.

Плохо, но улучшается?

Хедлайнер исследования, Nielsen Holdings PLC, один из лидеров американского маркетинга (1-е место в соответствующем рейтинге 2016 года) воплощает в себе всё то худшее, что мы видим в Западе. Самая свежая новость на сайте холдинга – Nielsen celebrates pride month («Нильсен празднует месяц прайда») с развесёлыми радужными картинками. Эта компания не только изучает общественное мнение, но и пытается на него влиять в нужном Вашингтону духе. Увлечена неоколониализмом – лауреат премии «Лучший работодатель в Восточной Африке – 2019» (вопрос, что там вообще делать американцам, не поднимается). Ну и так далее. Полистайте новостную ленту – феминизм, ура-демократия, общечеловеческие ценности в их американском понимании…

Казалось бы, у этих людей нет ни малейших оснований сочувствовать России. Мы их не любим, и это наверняка взаимно.

Но как-то так получилось, что «русская» часть их свежего исследования выглядит адекватной действительности в отличие от данных Росстата, ВЦИОМа и тем более Левада-центра.

Перечислим основные факты.

Треть опрошенных оценивают свои перспективы на ближайшие полгода как «хорошие» и «отличные». Мало, очень мало, но не ужас.

Число жителей России, живущих в режиме экономии, за квартал сократилось с 69% до 67%. Тоже совсем не весёлая цифра, но чуть лучше того, о чём говорят внутри России.

У 76% в России есть некоторые свободные средства – внутренние опросы говорят менее чем о 50%.

20% считают, что сейчас самое время тратить деньги – зимой было 14%.

Развлечения вне дома стали популярнее на треть по сравнению с первым кварталом (от 15% к 20% опрошенных), что, впрочем, легко объяснить сменой времён года.

37% покупали себе в минувшем квартале новую одежду. Нормальная цифра, чаще, в принципе, и не нужно.

Регулярно выплачивают долги 31% из нас – кварталом ранее было 33%. Надеемся, эти два процентных пункта расплатились с долгами, а не «забили» на них.

А вот с рынком труда у нас проблемы – лишь 20% оптимистично оценивают свои перспективы на нём. Это лишнее доказательство того, что если экономика потребления у нас улучшается, то с производством по-прежнему серьёзнейшие проблемы.

Ещё одно слабое место – систематически откладывают деньги на будущее или на чёрный день 28% из нас. Меньше, чем хотелось бы.

Не обошлось и без глупых вопросов про оценку экономического положения страны. Глупых – потому что у рядового человека просто недостаточно знаний для компетентных ответов. 77% считают, что мы находимся в состоянии рецессии (официальная статистика это не подтверждает) – кварталом ранее их было 79%. Улучшения ситуации в ближайший год ждут лишь 8%.

Фото: Fascinadora / Shutterstock.com

Тем не менее в целом результаты опроса позитивны, и как итог – индекс потребительского доверия (синтетический показатель, рассчитывающийся по итогам подробных опросов) вырос впервые за год, причём сразу на треть.

Плохо и будет хуже?

Что получается? У нас и опросы, и официальная статистика демонстрируют какую-то беспросветную жуть, а глобальная корпорация с корнями в США показывает пусть и невесёлую, но вполне реалистичную картину. Характерно, что приводя ряд цифр из исследования, РБК привлекает экспертов, которые стараются потушить пробуждающийся оптимизм: сезонный эффект, больше промоакций, «говорить о долгосрочной позитивной тенденции рано».

Действительно рано. У нас много объективных и субъективных проблем – внешнее давление, развитые коррупция и казнокрадство, высокая учётная ставка, несбалансированная налоговая система, а также развитая сеть пресс-служб и СМИ, стабильно и осознанно формирующих у людей негативное представление о положении России, её прошлом и будущем. Так мы узнаём, что ни у кого нет накоплений, что половине русских людей не хватает денег на обувь, что все живут в долг и дальше будет тоже хуже.

Фото: acidmit / Shutterstock.com

Улучшают ли ситуацию такие публикации – большой вопрос; нам представляется, что всё это работает главным образом на сторонников тезиса «Пора валить». Сознательно или нет – вопрос очень деликатный.

А реальность такова: государство тяжело, неумело, но делает многое для подъёма производства. Софинансирование кредитов, изобилие налоговых льгот, бесплатная раздача дальневосточной земли, роскошные условия для самозанятых – всё это постепенно должно привести к подъёму, и не исключено, что мы ощущаем его первые признаки. Да, сопротивление местных монополистов значительно, но мы видим, как после проверок ФАС, контролирующей госзакупки, губернаторы один за другим отправляются в отставку или под арест. Видим медленное, неуверенное, но продвижение страны в рейтингах условий для бизнеса. Видим начало реального, а не «индексационного» роста пенсий. Видим работу над ограничением китайского экспорта – система пошлин с каждым годом становится строже. Видим усилия Российского экспортного центра по продвижению наших товаров за рубежом.

Так что всё просто: кто может – работает, кто не может – рассказывает о том, что работать бесполезно. Вот и получается неловкая ситуация, когда душащий нашу экономику санкциями Запад отзывается о ней оптимистичнее, чем мы сами.