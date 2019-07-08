Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киевский министр собрался на Москву
Развернули на входе: Отвечающая за евроинтеграцию Украины чиновница не смогла по...
Генпрокурор Украины заявил о наличии оснований для санкций против телеканала New...
В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави...
Главная / В мире

Эпоха самокритики: США верят в Россию, Россия в себя – нет

08 июля 2019, 21:09  •  36 • В мире
Нет оптимиста в своём отечестве: почему американские социологи видят в России рост уверенности, а свои, доморощенные, преисполнены отчаяния?
Автор:
Мельников Михаил
Американские исследовательские компании The Conference Board и Nielsen Holdings PLC опубликовали результаты глобального исследования потребительского доверия, в ходе которого были опрошены 32 тыс. человек из 64 стран мира.
Конечно, мало-мальски грамотный читатель спросит, что это вообще за исследование, где опрашивают по 500 человек со страны. Но социологические приёмы американцев достаточно эффективны, к тому же число респондентов бралось пропорционально населению страны, так что в России опросили даже больше традиционных для ВЦИОМа 1600 жителей.
Плохо, но улучшается?
Хедлайнер исследования, Nielsen Holdings PLC, один из лидеров американского маркетинга (1-е место в соответствующем рейтинге 2016 года) воплощает в себе всё то худшее, что мы видим в Западе. Самая свежая новость на сайте холдинга – Nielsen celebrates pride month («Нильсен празднует месяц прайда») с развесёлыми радужными картинками. Эта компания не только изучает общественное мнение, но и пытается на него влиять в нужном Вашингтону духе. Увлечена неоколониализмом – лауреат премии «Лучший работодатель в Восточной Африке – 2019» (вопрос, что там вообще делать американцам, не поднимается). Ну и так далее. Полистайте новостную ленту – феминизм, ура-демократия, общечеловеческие ценности в их американском понимании…
Казалось бы, у этих людей нет ни малейших оснований сочувствовать России. Мы их не любим, и это наверняка взаимно.
Но как-то так получилось, что «русская» часть их свежего исследования выглядит адекватной действительности в отличие от данных Росстата, ВЦИОМа и тем более Левада-центра.
Перечислим основные факты.
  • Треть опрошенных оценивают свои перспективы на ближайшие полгода как «хорошие» и «отличные». Мало, очень мало, но не ужас.
  • Число жителей России, живущих в режиме экономии, за квартал сократилось с 69% до 67%. Тоже совсем не весёлая цифра, но чуть лучше того, о чём говорят внутри России.
  • У 76% в России есть некоторые свободные средства – внутренние опросы говорят менее чем о 50%.
  • 20% считают, что сейчас самое время тратить деньги – зимой было 14%.
  • Развлечения вне дома стали популярнее на треть по сравнению с первым кварталом (от 15% к 20% опрошенных), что, впрочем, легко объяснить сменой времён года.
  • 37% покупали себе в минувшем квартале новую одежду. Нормальная цифра, чаще, в принципе, и не нужно.
  • Регулярно выплачивают долги 31% из нас – кварталом ранее было 33%. Надеемся, эти два процентных пункта расплатились с долгами, а не «забили» на них.
  • А вот с рынком труда у нас проблемы – лишь 20% оптимистично оценивают свои перспективы на нём. Это лишнее доказательство того, что если экономика потребления у нас улучшается, то с производством по-прежнему серьёзнейшие проблемы.
  • Ещё одно слабое место – систематически откладывают деньги на будущее или на чёрный день 28% из нас. Меньше, чем хотелось бы.
  • Не обошлось и без глупых вопросов про оценку экономического положения страны. Глупых – потому что у рядового человека просто недостаточно знаний для компетентных ответов. 77% считают, что мы находимся в состоянии рецессии (официальная статистика это не подтверждает) – кварталом ранее их было 79%. Улучшения ситуации в ближайший год ждут лишь 8%.
Фото: Fascinadora / Shutterstock.com
Тем не менее в целом результаты опроса позитивны, и как итог – индекс потребительского доверия (синтетический показатель, рассчитывающийся по итогам подробных опросов) вырос впервые за год, причём сразу на треть.
Плохо и будет хуже?
Что получается? У нас и опросы, и официальная статистика демонстрируют какую-то беспросветную жуть, а глобальная корпорация с корнями в США показывает пусть и невесёлую, но вполне реалистичную картину. Характерно, что приводя ряд цифр из исследования, РБК привлекает экспертов, которые стараются потушить пробуждающийся оптимизм: сезонный эффект, больше промоакций, «говорить о долгосрочной позитивной тенденции рано».
Действительно рано. У нас много объективных и субъективных проблем – внешнее давление, развитые коррупция и казнокрадство, высокая учётная ставка, несбалансированная налоговая система, а также развитая сеть пресс-служб и СМИ, стабильно и осознанно формирующих у людей негативное представление о положении России, её прошлом и будущем. Так мы узнаём, что ни у кого нет накоплений, что половине русских людей не хватает денег на обувь, что все живут в долг и дальше будет тоже хуже.
Фото: acidmit / Shutterstock.com
Улучшают ли ситуацию такие публикации – большой вопрос; нам представляется, что всё это работает главным образом на сторонников тезиса «Пора валить». Сознательно или нет – вопрос очень деликатный.
А реальность такова: государство тяжело, неумело, но делает многое для подъёма производства. Софинансирование кредитов, изобилие налоговых льгот, бесплатная раздача дальневосточной земли, роскошные условия для самозанятых – всё это постепенно должно привести к подъёму, и не исключено, что мы ощущаем его первые признаки. Да, сопротивление местных монополистов значительно, но мы видим, как после проверок ФАС, контролирующей госзакупки, губернаторы один за другим отправляются в отставку или под арест. Видим медленное, неуверенное, но продвижение страны в рейтингах условий для бизнеса. Видим начало реального, а не «индексационного» роста пенсий. Видим работу над ограничением китайского экспорта – система пошлин с каждым годом становится строже. Видим усилия Российского экспортного центра по продвижению наших товаров за рубежом.
Так что всё просто: кто может – работает, кто не может – рассказывает о том, что работать бесполезно. Вот и получается неловкая ситуация, когда душащий нашу экономику санкциями Запад отзывается о ней оптимистичнее, чем мы сами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 21:09
Эпоха самокритики: США верят в Россию, Россия в себя – нет
08 июля 2019, 08:09
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации – опрос
08 июля 2019, 07:54
«Многополярность против евроинтеграции»: в ЕС говорят о российской «тактике дестабилизации» на Западных Балканах
08 июля 2019, 08:09
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз протестующих после оскорбления Путина
07 июля 2019, 22:24
США с помощью Литвы продавили нужные формулировки: ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока -2"
08 июля 2019, 17:54
Изменники Родины: Предложивший телемост Россия - Украина телеканал загоняют под статью
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журн...
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфи...
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали ...
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругал...
08 июля 2019, 04:54
Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2019, 19:09
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
04 июля 2019, 22:54
Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
06 июля 2019, 17:09
"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.