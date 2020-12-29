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Эпоха "сдерживания и умиротворения" России закончилась: В Норвегии готовятся к "войне за Арктику"

29 декабря 2020, 16:10  •  72 • Политика
Норвегия многие десятилетия проводила в отношении России политику "сдерживания и умиротворения", но теперь эта эпоха, кажется, закончилась. Издание NRK пишет, что под давлением США норвежская армия шаг за шагом провоцирует русских на войну за Арктику.
Норвежский журналист Арне Хольм обвинил США в том, что они дирижируют норвежской политикой в области обороны и безопасности. Например, американцы строят на его родине радиолокационную станцию, модернизируют порты и аэродромы. Кроме того, норвежская армия впервые за долгое время приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.
Всё это, считает главред NRK, неминуемо спровоцирует Россию на военный конфликт. Журналист не склонен винить нашу страну в том, что она наращивает своё присутствие в Арктике: все последние заявления американских политиков, в том числе избранного президента США Джо Байдена, говорят о том, что мировая элита нацелилась на делёж арктических территорий.
Автор предупреждает читателей, незнакомых с ситуацией, о целом ряде признаков того, что США намерены "действовать по-другому", вразрез с традиционной для Норвегии политикой умиротворения. А потому, пишет он, перед Норвегией встают серьёзные вызовы.
"Последние учения с норвежским участием Россия не может считать ни обнадеживающими, ни предсказуемыми", - пророчит Хольм и делает тревожный прогноз: если так пойдёт и дальше, то соперничество США и России скоро развернется в регионе, где проживает 10% норвежцев. Он считает действия Америки, а теперь и Норвегии, которая скачет "туда-сюда" со своими учениями близ границы, настоящей провокацией, на которую РФ непременно ответит, когда у неё кончится терпение.

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