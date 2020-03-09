Эпоха перемен. Как мир сталкивают в новое средневековье • 119 • Аналитика

Паника из-за китайского коронавируса стала детонатором, который сваливает мировую экономику в «Великую депрессию 2». Наступает эпоха нового средневековья.



Страх сильнее заразы

Коронавирусная инфекция COVID-19 убивает от 1,4 до 3,4% заболевших. Нынешний китайский вирус по уровню смертности не идёт ни в какое сравнение со смертностью от знаменитой «испанки». Испанский грипп в 1918—1919 гг. убил от 50 до 100 млн. человек при заражении 550 млн. человек. Летальность от «испанки» доходила до 5—10%.







Уступает по летальности новый коронавирус и сравнительно недавним эпидемиям. Так, вирус Эбола убил свыше 40% заражённых. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году в Китае умерли около 9 % пациентов с подтверждённым диагнозом ТОРС (тяжёлый острый респираторный синдром), также известный как SARS, «пурпурная смерть». Ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012—2019 гг. убил около трети заболевших.



Таким образом, летальность от китайского вируса не идёт ни в какое сравнение с «убойностью» других эпидемий. От гриппа, дорожно-транспортных происшествий, наркотиков и алкоголя гибнет людей намного больше. Но панику подняли именно из-за коронавируса. С угрозой срыва глобальной экономики в новый виток кризиса. Уже сейчас сырьевой сектор многих стран, «китайская фабрика», транспортные компании (включая авиаперевозку), туристический сектор несут огромные убытки, и просвета пока не видно.



Причины паники

Во-первых, очевидно, что части глобальной элиты выгодна эта ситуация. Капитализм, западный мир и финансово-экономическая система (нефтедолларовая система), неолиберализм и общество потребления в глубоком кризисе. Мир всё глубже погружается в трясину, которая может привести к глобальной катастрофе. Включая биосферную. Выход — в «перезагрузке матрицы». С сокращением человечества, сокращением потребления, разрушением части мирового производства и инфраструктуры и восстановлением экологии.



Старую систему необходимо снести, «перезагрузить» человечество. Ранее такие проблемы решали большой войной. Когда обновление происходило через разрушение. Первая мировая война разрушила Российскую, Германскую, Австро-Германскую и Османскую империи. Вторая мировая война разрушила Третий рейх, большую часть Европы, Японскую империю и вскоре вызвала падение Британской и Французской колониальной империй. Третья мировая война (т. н. холодная) привела к падению СССР и социалистического лагеря.



Однако полномасштабная четвертая мировая война очень опасна. Она может вызвать ядерный апокалипсис. Поэтому её разжигают через череду локальных и региональных волнений и конфликтов, переворотов и революций, войн, с помощью санкций, информационных войн, киберударов и т. д.



В частности, в начале 2020 года попытались активизировать ближневосточный фронт четвёртой мировой войны с помощью масштабной провокации – убийства иранского генерала Сулеймани. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран не захотели полномасштабной войны. Всё ограничилось иранским ракетным ударом по базе США в Ираке. При этом американцы об этом знали и избежали серьёзных потерь.



Поэтому коронавирус стал своего рода планом «Б», когда план «А» не привёл к успеху. Вся информационная мощь мировых СМИ направлена на разжигание паники.



Во-вторых, информационная атака ударила в слабое место. Современное общество потребления, которое стало глобальным, слабое и больное. Оно не держит удар. Обыватели уже насмотрелись фильмов и сериалов про «обители зла», нашествие зомби и эпидемии. Нынешние обыватели хотят сладко жить. И даже минимальные потери для современного общества неприемлемы. Поэтому нынешние США и страны Европы уже не могут вести классическую войну с высокими потерями. Смерть сотен тысяч арабов в Ираке и Сирии, негров в Африке для них — пустой звук. Но гибель даже нескольких европейцев и американцев для них — катастрофа.



Плюс дикое падение уровня воспитания и образования со времен краха СССР. Отсюда самые дикие слухи и реакции. Первые попытки «охоты на ведьм», как в Малороссии-Украине. Эпидемия дикого, животного, иррационального страха по планете. Тонкий налёт цивилизованности моментально слетает. В Иране больницу с заражёнными готовы жечь. Ещё немного, и призовут сжигать лайнеры и самолеты с больными.



Новая Великая депрессия

Самые главные последствия всеобщего психоза по поводу коронавируса – экономические, глобальные. Падает цена на сырьё. Под ударом поставщики сырья, ресурсов, включая российскую «энергодержаву». Под ударом «китайская фабрика», где ситуация с производством катастрофическая. Плюс финансовый пузырь, который китайцы последние годы исправно надували, и сейчас пытаются залить кризис деньгами. Даже если Китай и начнет восстанавливаться, то к прежним объемам вернуться будет очень сложно.



Возможно, что лопнут финансовые пузыри в США и других странах Запада, в Японии. Падение американской биржи станет мощным взрывом, который вызовет цепную реакцию. С 2008 года все ведущие центробанки мира заливали кризис деньгами. При этом они в основном ушли не в развитие промышленности, в мощные инфраструктурные проекты, а в новые финансовые махинации и спекуляции, обогатили финансовую «элиту» и вызвали обнищание большей части населения, включая поредевший средний класс. Это накладывается на серию торговых войн. Всё это ведёт к разрушению старого мира. Протекционист Трамп получает шанс спасти американскую империю. На обломках старого порядка вырастут новые империи и «престолы». Прямо сейчас Эрдоган создаёт «Османскую империю 2». Наступает эпоха нового средневековья и игры престолов.



Паника из-за китайского коронавируса стала детонатором, который сваливает мировую экономику в «Великую депрессию 2». Наступает эпоха нового средневековья.Коронавирусная инфекция COVID-19 убивает от 1,4 до 3,4% заболевших. Нынешний китайский вирус по уровню смертности не идёт ни в какое сравнение со смертностью от знаменитой «испанки». Испанский грипп в 1918—1919 гг. убил от 50 до 100 млн. человек при заражении 550 млн. человек. Летальность от «испанки» доходила до 5—10%.Уступает по летальности новый коронавирус и сравнительно недавним эпидемиям. Так, вирус Эбола убил свыше 40% заражённых. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году в Китае умерли около 9 % пациентов с подтверждённым диагнозом ТОРС (тяжёлый острый респираторный синдром), также известный как SARS, «пурпурная смерть». Ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012—2019 гг. убил около трети заболевших.Таким образом, летальность от китайского вируса не идёт ни в какое сравнение с «убойностью» других эпидемий. От гриппа, дорожно-транспортных происшествий, наркотиков и алкоголя гибнет людей намного больше. Но панику подняли именно из-за коронавируса. С угрозой срыва глобальной экономики в новый виток кризиса. Уже сейчас сырьевой сектор многих стран, «китайская фабрика», транспортные компании (включая авиаперевозку), туристический сектор несут огромные убытки, и просвета пока не видно.Во-первых, очевидно, что части глобальной элиты выгодна эта ситуация. Капитализм, западный мир и финансово-экономическая система (нефтедолларовая система), неолиберализм и общество потребления в глубоком кризисе. Мир всё глубже погружается в трясину, которая может привести к глобальной катастрофе. Включая биосферную. Выход — в «перезагрузке матрицы». С сокращением человечества, сокращением потребления, разрушением части мирового производства и инфраструктуры и восстановлением экологии.Старую систему необходимо снести, «перезагрузить» человечество. Ранее такие проблемы решали большой войной. Когда обновление происходило через разрушение. Первая мировая война разрушила Российскую, Германскую, Австро-Германскую и Османскую империи. Вторая мировая война разрушила Третий рейх, большую часть Европы, Японскую империю и вскоре вызвала падение Британской и Французской колониальной империй. Третья мировая война (т. н. холодная) привела к падению СССР и социалистического лагеря.Однако полномасштабная четвертая мировая война очень опасна. Она может вызвать ядерный апокалипсис. Поэтому её разжигают через череду локальных и региональных волнений и конфликтов, переворотов и революций, войн, с помощью санкций, информационных войн, киберударов и т. д.В частности, в начале 2020 года попытались активизировать ближневосточный фронт четвёртой мировой войны с помощью масштабной провокации – убийства иранского генерала Сулеймани. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран не захотели полномасштабной войны. Всё ограничилось иранским ракетным ударом по базе США в Ираке. При этом американцы об этом знали и избежали серьёзных потерь.Поэтому коронавирус стал своего рода планом «Б», когда план «А» не привёл к успеху. Вся информационная мощь мировых СМИ направлена на разжигание паники.Во-вторых, информационная атака ударила в слабое место. Современное общество потребления, которое стало глобальным, слабое и больное. Оно не держит удар. Обыватели уже насмотрелись фильмов и сериалов про «обители зла», нашествие зомби и эпидемии. Нынешние обыватели хотят сладко жить. И даже минимальные потери для современного общества неприемлемы. Поэтому нынешние США и страны Европы уже не могут вести классическую войну с высокими потерями. Смерть сотен тысяч арабов в Ираке и Сирии, негров в Африке для них — пустой звук. Но гибель даже нескольких европейцев и американцев для них — катастрофа.Плюс дикое падение уровня воспитания и образования со времен краха СССР. Отсюда самые дикие слухи и реакции. Первые попытки «охоты на ведьм», как в Малороссии-Украине. Эпидемия дикого, животного, иррационального страха по планете. Тонкий налёт цивилизованности моментально слетает. В Иране больницу с заражёнными готовы жечь. Ещё немного, и призовут сжигать лайнеры и самолеты с больными.Самые главные последствия всеобщего психоза по поводу коронавируса – экономические, глобальные. Падает цена на сырьё. Под ударом поставщики сырья, ресурсов, включая российскую «энергодержаву». Под ударом «китайская фабрика», где ситуация с производством катастрофическая. Плюс финансовый пузырь, который китайцы последние годы исправно надували, и сейчас пытаются залить кризис деньгами. Даже если Китай и начнет восстанавливаться, то к прежним объемам вернуться будет очень сложно.Возможно, что лопнут финансовые пузыри в США и других странах Запада, в Японии. Падение американской биржи станет мощным взрывом, который вызовет цепную реакцию. С 2008 года все ведущие центробанки мира заливали кризис деньгами. При этом они в основном ушли не в развитие промышленности, в мощные инфраструктурные проекты, а в новые финансовые махинации и спекуляции, обогатили финансовую «элиту» и вызвали обнищание большей части населения, включая поредевший средний класс. Это накладывается на серию торговых войн. Всё это ведёт к разрушению старого мира. Протекционист Трамп получает шанс спасти американскую империю. На обломках старого порядка вырастут новые империи и «престолы». Прямо сейчас Эрдоган создаёт «Османскую империю 2». Наступает эпоха нового средневековья и игры престолов. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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