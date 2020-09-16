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Эпоха нефти подходит к концу? Экономист оценил сценарии краха чёрного золота

16 сентября 2020, 12:10  •  104 • Политика
BP спрогнозировала окончание эпохи роста спроса на нефть по трём сценариям. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн опроверг каждый из них.
В ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться, говорится в прогнозе британской энергетической компании BP до 2050 года. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн опроверг все сценарии, предсказанные британцами.
Согласно прогнозу BP, есть три сценария глобального спроса на нефть. Согласно первому, к снижению спроса приведёт ужесточение климатической политики. Согласно второму, произойдёт резкое изменение социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. Согласно третьему, снижение спроса произойдёт на основе существующих трендов, без значительных и резких изменений в глобальной политике.
По мнению Евгения Гольдфайна, все три сценария являются ошибочными. Экономист отмечает, что для долгосрочного прогнозирования роса на нефть необходима сложная компьютерная модель, которая учитывает тысячи различных факторов. Также, чтобы достоверно предсказать спрос на нефть, необходимо знать прогноз развития технологий.
"Я считаю, что все три приведенных ВР прогноза неверные. Человечеству ещё несколько столетий будет выгодно наращивать добычу ископаемых. Нам предстоит узнать о новых технологиях их добычи и переработки, и, разумеется, нас ждёт долгосрочный тренд на рост потребления углеводородов", - сказал эксперт в беседе с Nation News.

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