Эпоха небольшого террора: либералов и русофобов удалось напугать

Государство перешло от слов к делам. Уголовным. По статье об осуществлении деятельности нежелательной в России организации задержан бывший исполнительный директор «Открытой России!»* Андрей Пивоваров. Почти одновременно по хозяйственной статье задержан бывший депутат Государственной думы знатный представитель несистемной оппозиции Дмитрий Гудков. «Пятая колонна» взвыла о репрессиях, причем сразу о массовых. Патриотам впору тоже взывать: «Хорошо, но мало».

Больше всего в наших отечественных «патриотах заграницы», они же «либералы», они же русофобы, они же иностранные агенты (без кавычек, не по документам, а по сути) раздражает их привычка навязчиво напоминать городу и миру про 1937-й год. По любому поводу, а чаще вовсе без такового. Вот и сейчас, стоит заглянуть в социальные сети (увы, профессиональная необходимость) сразу же натыкаешься на новое, простите за выражение, бон мо от Шендеровича: «Нет-нет, ну какой тридцать седьмой? У нас на дворе - эпоха НЕБОЛЬШОГО террора. Он такой аккуратный, компактный, приятно посмотреть». Пошутил, значит, бывший известный сатирик. Малоизвестная как сатирик, но вполне раскрученная как политолог Татьяна Становая тоже решила пошутить: «Звезда Россия вступила в фазу сжатия и быстро превращается в черную дыру». Шутка там длинная и запутанная, соль в том, что демократии - это звезды, светят и сияют, а диктатуры, понятное дело, наоборот.

Нежелательные наконец-то получают свое

Подождите, а что же вызвало к жизни эти шутки? Кто и где опять углядел призрак большого террора? На первый взгляд его не видать, но если посмотреть вооруженным глазом… Вот оно в чем дело: оказывается, задержан исполнительный директор «Открытой России»* (организация, деятельность которой признана в России нежелательной) Андрей Пивоваров.

Несколько дней назад Царьград уже писал об этом персонаже: господин Пивоваров объявил о самороспуске официально не зарегистрированной организации.

Это сделано, чтобы избежать уголовного преследования членов организации,

- заявил он. Сегодня его симпатизанты, очень расстроенные задержанием Пивоварова и обысками у него, пишут: он распустил организацию, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, но все-таки стал, какое беззаконие.

Какое беззаконие? Пивоварова сняли с самолета, который готовился к вылету. По сообщениям СМИ, в Следственном комитете заведено уголовное дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) – нельзя не отметить, что Пивоваров довольно долгое время таковую деятельность как раз и осуществлял. Понятно, что теперь «освободители» в России и в эмиграции причислят его к сонму «политических». Интереснее другое: достаточно ли того, что сейчас делается, чтобы прекратить их антигосударственную деятельность?

Либералы не зря при каждом удобном случае поминают 37-й год – в их системе представлений о мире это самый страшный момент российской истории. Если они чего-то всерьез боятся, то систематической политики государства, направленной на уничтожение враждебных государству социальных групп и организованных структур.

Кто боится

Самое любопытное, что боятся они собственных желаний. Именно те, кто больше всего поминает недобрым словом «массовые репрессии» и боится их повторения, сами постоянно угрожают своим политическим противникам теми же репрессиями. Причем именно массовыми и бессудными, которые предполагается вводить в обход всех существующих законов, по отношению не к конкретным преступникам, а к целым социальным группам. Десятилетиями либералы бредят о люстрациях – то есть о лишении гражданских прав всех патриотов России, всех, кто «служил диктатуре», вообще всех, кто, так или иначе, работал на государство. Если попытаться представить себе масштаб этих чаемых либералами репрессий, придется признать, что они затронут миллионы, если не десятки миллионов людей.

Собственно, в этом и причина отчаянного страха «пятой колонны» перед действиями Государства Российского: им кажется, что оно вот-вот начнет делать с ними то, что они с удовольствием делали бы со своими врагами сами.

На практике, однако, ничего подобного не происходит и на единицы подвергшихся уголовным преследованиям врагов России приходятся сотни их товарищей, которые находятся в полной безопасности и «обличают режим», радуясь, что им предоставили для этого информационный повод. Так как «режим», не в пример «либералам» не бьет по площадям и нуждается в юридически точных формулировках и действиях, огромное большинство антироссийских пропагандистов может спать спокойно.

В этом и заключается главная проблема борьбы с революцией. Революционеры, решив уничтожить государство, могут пренебрегать любыми законами. Им ничего не жалко, все равно все ломать. Защитники порядка вынуждены строго следовать законам. Революционеры могут рассуждать о массовых репрессиях. Защитники порядка отправляют в тюрьму только очевидных преступников и за доказанные преступления. Под сопровождающие крики «беззаконие», «террор», «сатрапы» и «палачи».

Россия до 1917 года – увы, пример того, к чему это приводит, если революционеры достаточно беспринципны и решительны: да, какая-то их часть оказывается на каторге, в ссылке и в эмиграции, но огромное большинство симпатизирующих им интеллигентов – тех, кто, собственно, создает в обществе революционные настроения и ведет настоящую массированную антигосударственную пропаганду – ничем не рискуют.

Был такой роман «Дети Арбата», который ныне никто уже не читает, а тридцать лет назад читали все. Там в эпоху репрессий одна несчастная женщина кричит в лицо большевику: «Если бы царь действовал вашими методами, он продержался бы еще тысячу лет!» В этой фразе – горькая правда о том, что могут и что не состоянии сделать защитники российского государства.

Как ни ужесточай законы, правоохранители умеют применять эти законы только к тем, кто что-то явно и организованно делает. А не только проклинает режим в социальных сетях и/или на кухнях. Вот и статья, по которой задержан гражданин Пивоваров предусматривает наказание за участие в деятельности нежелательной организации. Деятельности. Организации. Весомо, грубо, зримо. А за поддержку самой идеи существования в России таких организаций законом не предусмотрено, можно сказать, ничего. Ну, не будем буквоедами – ничего существенного.

О том, что злые языки страшнее пистолета, знал еще Грибоедов. Но государство как система умеет защищать граждан и самое себя от пистолетов и почти совсем не умеет от злых языков. Подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пивоваров, да, задержан и, вероятно, будет судим, а Шендерович (точнее, сотни шендеровичей) совершенно невозбранно будет говорить о терроре. На радио. В газетах. В сетевых СМИ. В ютубе. В социальных сетях. Везде.

Одна надежда, что, разгорячив самих себя разговорами про «новый 37-й», «диктатуру» и «черную дыру», все эти персонажи так себя напугают, что ужасе из России убегут. В эмиграции они говорить и писать не перестанут, но как-то это правильнее, когда русофобы находятся по ту сторону границы.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной