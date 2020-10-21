Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демократии - FA

Долгие годы США были мировым центром либерализма. Штаты обеспечивали союзников военной защитой и давали им доступ к своим рынкам, а в обмен требовали лояльности и следования демократическим принципам. В результате западный мир либерализовал свои правительства и экономику по образцу США.

Однако президент США Дональд Трамп резко изменил этот курс. Вместо того чтобы заботиться о других странах, он объявил главным принципом "Америка прежде всего", вышел из международных соглашений, начал вести торговые войны, а вооружённые силы превратил в средство наказания, а не защиты.

Надеяться, что всё вернётся на круги своя после ухода Трампа, бессмысленно, считают журналисты Foreign Affairs. Век либерализма закончился.

Эпоха либеральной гегемонии США - это артефакт непосредственного отблеска холодной войны. Транзакционный подход Трампа к внешней политике, напротив, был нормой на протяжении большей части истории США, - пишет издание.

Оно напомнило, что до Второй мировой войны Соединённые Штаты исповедовали политику Трампа - ориентировались на свои нужды, а не на чужие.

Теперь же США и вовсе превратились в "сверхдержаву-мошенника" - экономического и военного гиганта, который преследует лишь свои цели и лишён всяческих моральных принципов. Авторы статьи напомнили, что при Трампе гарантии безопасности США "начали выглядеть как рэкет": президент США начал требовать, чтобы союзники оплачивали стоимость размещения американских войск на 50%.