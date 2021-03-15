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Эпоха Ельцина - "абсолютное зло": Полная катастрофа 90-х стала частью манифеста Дугина
15 марта 2021, 14:20 • 21 • Политика
В своём манифесте, который сегодня переводится на языки мира, философ Александр Дугин на примере разных конструкций государства показал весь путь России. Он напомнил, что эпоха Бориса Ельцина оказалась для России "абсолютным злом", и в 90-х нас ждала катастрофа.
Манифест философа Александра Дугина продолжают публиковать мировые средства массовой информации в переводе на разные языки. Царьград уже писал об английской или, например, испанской версиях. А теперь стало ясно, что манифест о попытках глобалистов перекроить мир на свой вкус и русском ответе на происходящее перевели и на французский язык.
Версия манифеста на французском языке доступна на сайте Катехон.
В своём манифесте Александр Дугин проводит анализ происходящего в России и мире, приводит планы глобалистов и напоминает, какой путь выбрала для себя Россия. Последнее расписано через тезис о том, что любое государство - это всегда искусственная конструкция, сложившаяся вследствие некоего события в определённый исторический момент. А в этом историческом моменте и даются ответы на те или иные острые вызовы. Те, кто даёт ответ, оказывающийся верным, и становятся во главе государства, которое и форматируют. В основе всего - субъект и его воля. Чаще всего коллективный и опирающийся на определённую идеологию.
ФИЛОСОФ АЛЕКСАНДР ДУГИН. ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA / GLOBALLOOKPRESS
Позже, в ХХ веке, была создана советская система. И она была искусственно выстроена большевистской революционной элитой. В условиях распада и энтропии монархического строя, сложностей в Первой мировой войне и накапливания нерешённых царём проблем большевики захватили власть и создали - сконструировали - советское государство. Это было нечто искусственное. Да, большевики применялись к обстоятельствам, адаптировались к ситуации, а подчас жёстко сравнивали выпуклости исторического, социального или культурного ландшафта тоталитарными методами, приводя его в соответствие со своими идеологическими представлениями.
Это конструирование государства было эффективным в течение 70 лет, затем - в позднесоветское время - перестало работать.
К сожалению, вместо того чтобы строить что-то новое, либералы принялись просто разрушать и разворовывать старое. Это был чистый минус.
В то же время президент России Владимир Путин получил в наследство остатки советской инерции и разрушение, которые принесла вакханалия либералов 90-х годов. И из того, что есть, начал создавать действующую систему.
Путин взял на себя ответственность за все эти катастрофы, которые накопились и в позднесоветский период, и за счёт деструкции государства в 90-е, когда происходило варварское уничтожение России, и из того, что было, попытался смонтировать действующий механизм. В целом это удалось. Так в очередной раз была перезапущена российская государственность.
Другое дело, что пока этот механизм ничем не нагружен, не насыщен. То есть было спасено тело, и, пока его спасали в авральном режиме, было не до души, не до содержания. Однако если этот механизм и дальше будет ничем не наполнен, то те склейки, те швы, с помощью которых была учреждена сегодняшняя Российская Федерация, "корпорация Россия", из которых она была свёрстана на скорую руку, снова разойдутся. Тогда неминуема новая катастрофа.
Полная версия манифеста Александра Дугина на русском языке доступна на сайте Царьграда.
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