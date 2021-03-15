Эпоха Ельцина - "абсолютное зло": Полная катастрофа 90-х стала частью манифеста Дугина

В своём манифесте, который сегодня переводится на языки мира, философ Александр Дугин на примере разных конструкций государства показал весь путь России. Он напомнил, что эпоха Бориса Ельцина оказалась для России "абсолютным злом", и в 90-х нас ждала катастрофа.

Манифест философа Александра Дугина продолжают публиковать мировые средства массовой информации в переводе на разные языки. Царьград уже писал об английской или, например, испанской версиях. А теперь стало ясно, что манифест о попытках глобалистов перекроить мир на свой вкус и русском ответе на происходящее перевели и на французский язык.

Версия манифеста на французском языке доступна на сайте Катехон.

В своём манифесте Александр Дугин проводит анализ происходящего в России и мире, приводит планы глобалистов и напоминает, какой путь выбрала для себя Россия. Последнее расписано через тезис о том, что любое государство - это всегда искусственная конструкция, сложившаяся вследствие некоего события в определённый исторический момент. А в этом историческом моменте и даются ответы на те или иные острые вызовы. Те, кто даёт ответ, оказывающийся верным, и становятся во главе государства, которое и форматируют. В основе всего - субъект и его воля. Чаще всего коллективный и опирающийся на определённую идеологию.

ФИЛОСОФ АЛЕКСАНДР ДУГИН. ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA / GLOBALLOOKPRESS

Монархическая система тоже была конструкцией. Она сложилась исторически на основе укрепления великокняжеской, затем - царской власти. Важную роль сыграло принятие Православия. При этом сама государственность неоднократно перестраивалась правящей элитой - и в древности, и в более близкие к нам периоды. Так, послепетровская Россия существенно отличалась от Московской Руси, а та, в свою очередь, от монгольской эпохи и домонгольского периода. И всякий раз принимались новые решения о государственном строительстве, о правящей идее, о доминирующей этике, о месте и роли русского народа в истории.

Позже, в ХХ веке, была создана советская система. И она была искусственно выстроена большевистской революционной элитой. В условиях распада и энтропии монархического строя, сложностей в Первой мировой войне и накапливания нерешённых царём проблем большевики захватили власть и создали - сконструировали - советское государство. Это было нечто искусственное. Да, большевики применялись к обстоятельствам, адаптировались к ситуации, а подчас жёстко сравнивали выпуклости исторического, социального или культурного ландшафта тоталитарными методами, приводя его в соответствие со своими идеологическими представлениями.

Это конструирование государства было эффективным в течение 70 лет, затем - в позднесоветское время - перестало работать.

Так к власти пришли либералы. И снова стали искусственно перестраивать государство. Впрочем, на этот раз реформаторы не столько строили что-то новое, сколько разрушали и грабили старое. Большинство же правящей элиты сохранилось у власти с позднесоветских времён. Это наследие, "память металла" советского периода, остатки советских институций в полной мере продолжают жить в нашем обществе, деградируя, вырождаясь, а не трансформируясь и не преображаясь, - напоминает Дугин.

Попытка переделки политической системы в эпоху Ельцина была в полном смысле слова катастрофой. Этот период 90-х годов войдёт - уже вошёл! - в нашу историю как абсолютное зло. Нечто подобное Смутному времени или Гражданской войне. Раскол, развал, вырождение, захват власти самыми низменными и проклятыми элементами.

К сожалению, вместо того чтобы строить что-то новое, либералы принялись просто разрушать и разворовывать старое. Это был чистый минус.

В то же время президент России Владимир Путин получил в наследство остатки советской инерции и разрушение, которые принесла вакханалия либералов 90-х годов. И из того, что есть, начал создавать действующую систему.

И снова это было искусственное конструирование из того, что было под рукой. Путин, как заботливый и совестливый сантехник, ликвидировал аварию на линии. Вдруг полопались все трубы, провалились все лифты, встали все поезда. В государстве сложилось катастрофическое положение. Повсюду била холодная вода или кипяток, прорывались коммуникации, рушились стены и кругом носились хищные банды олигархов, бандитов и выживших из ума от жадности, трусости и корысти чиновников. Фактически Россия в ельцинский период была приведена либералами в состояние, несовместимое с дальнейшим существованием. Страна стала по-настоящему распадаться, - уверен Александр Дугин.

Путин взял на себя ответственность за все эти катастрофы, которые накопились и в позднесоветский период, и за счёт деструкции государства в 90-е, когда происходило варварское уничтожение России, и из того, что было, попытался смонтировать действующий механизм. В целом это удалось. Так в очередной раз была перезапущена российская государственность.

Другое дело, что пока этот механизм ничем не нагружен, не насыщен. То есть было спасено тело, и, пока его спасали в авральном режиме, было не до души, не до содержания. Однако если этот механизм и дальше будет ничем не наполнен, то те склейки, те швы, с помощью которых была учреждена сегодняшняя Российская Федерация, "корпорация Россия", из которых она была свёрстана на скорую руку, снова разойдутся. Тогда неминуема новая катастрофа.

Полная версия манифеста Александра Дугина на русском языке доступна на сайте Царьграда.