Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

Эпоха Ельцина - "абсолютное зло": Полная катастрофа 90-х стала частью манифеста Дугина

15 марта 2021, 14:20  •  21 • Политика
В своём манифесте, который сегодня переводится на языки мира, философ Александр Дугин на примере разных конструкций государства показал весь путь России. Он напомнил, что эпоха Бориса Ельцина оказалась для России "абсолютным злом", и в 90-х нас ждала катастрофа.
Манифест философа Александра Дугина продолжают публиковать мировые средства массовой информации в переводе на разные языки. Царьград уже писал об английской или, например, испанской версиях. А теперь стало ясно, что манифест о попытках глобалистов перекроить мир на свой вкус и русском ответе на происходящее перевели и на французский язык.
Версия манифеста на французском языке доступна на сайте Катехон.
В своём манифесте Александр Дугин проводит анализ происходящего в России и мире, приводит планы глобалистов и напоминает, какой путь выбрала для себя Россия. Последнее расписано через тезис о том, что любое государство - это всегда искусственная конструкция, сложившаяся вследствие некоего события в определённый исторический момент. А в этом историческом моменте и даются ответы на те или иные острые вызовы. Те, кто даёт ответ, оказывающийся верным, и становятся во главе государства, которое и форматируют. В основе всего - субъект и его воля. Чаще всего коллективный и опирающийся на определённую идеологию.
ФИЛОСОФ АЛЕКСАНДР ДУГИН. ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA / GLOBALLOOKPRESS
Монархическая система тоже была конструкцией. Она сложилась исторически на основе укрепления великокняжеской, затем - царской власти. Важную роль сыграло принятие Православия. При этом сама государственность неоднократно перестраивалась правящей элитой - и в древности, и в более близкие к нам периоды. Так, послепетровская Россия существенно отличалась от Московской Руси, а та, в свою очередь, от монгольской эпохи и домонгольского периода. И всякий раз принимались новые решения о государственном строительстве, о правящей идее, о доминирующей этике, о месте и роли русского народа в истории.
Позже, в ХХ веке, была создана советская система. И она была искусственно выстроена большевистской революционной элитой. В условиях распада и энтропии монархического строя, сложностей в Первой мировой войне и накапливания нерешённых царём проблем большевики захватили власть и создали - сконструировали - советское государство. Это было нечто искусственное. Да, большевики применялись к обстоятельствам, адаптировались к ситуации, а подчас жёстко сравнивали выпуклости исторического, социального или культурного ландшафта тоталитарными методами, приводя его в соответствие со своими идеологическими представлениями.
Это конструирование государства было эффективным в течение 70 лет, затем - в позднесоветское время - перестало работать.
Так к власти пришли либералы. И снова стали искусственно перестраивать государство. Впрочем, на этот раз реформаторы не столько строили что-то новое, сколько разрушали и грабили старое. Большинство же правящей элиты сохранилось у власти с позднесоветских времён. Это наследие, "память металла" советского периода, остатки советских институций в полной мере продолжают жить в нашем обществе, деградируя, вырождаясь, а не трансформируясь и не преображаясь, - напоминает Дугин.
Попытка переделки политической системы в эпоху Ельцина была в полном смысле слова катастрофой. Этот период 90-х годов войдёт - уже вошёл! - в нашу историю как абсолютное зло. Нечто подобное Смутному времени или Гражданской войне. Раскол, развал, вырождение, захват власти самыми низменными и проклятыми элементами.
К сожалению, вместо того чтобы строить что-то новое, либералы принялись просто разрушать и разворовывать старое. Это был чистый минус.
В то же время президент России Владимир Путин получил в наследство остатки советской инерции и разрушение, которые принесла вакханалия либералов 90-х годов. И из того, что есть, начал создавать действующую систему.
И снова это было искусственное конструирование из того, что было под рукой. Путин, как заботливый и совестливый сантехник, ликвидировал аварию на линии. Вдруг полопались все трубы, провалились все лифты, встали все поезда. В государстве сложилось катастрофическое положение. Повсюду била холодная вода или кипяток, прорывались коммуникации, рушились стены и кругом носились хищные банды олигархов, бандитов и выживших из ума от жадности, трусости и корысти чиновников. Фактически Россия в ельцинский период была приведена либералами в состояние, несовместимое с дальнейшим существованием. Страна стала по-настоящему распадаться, - уверен Александр Дугин.
Путин взял на себя ответственность за все эти катастрофы, которые накопились и в позднесоветский период, и за счёт деструкции государства в 90-е, когда происходило варварское уничтожение России, и из того, что было, попытался смонтировать действующий механизм. В целом это удалось. Так в очередной раз была перезапущена российская государственность.
Другое дело, что пока этот механизм ничем не нагружен, не насыщен. То есть было спасено тело, и, пока его спасали в авральном режиме, было не до души, не до содержания. Однако если этот механизм и дальше будет ничем не наполнен, то те склейки, те швы, с помощью которых была учреждена сегодняшняя Российская Федерация, "корпорация Россия", из которых она была свёрстана на скорую руку, снова разойдутся. Тогда неминуема новая катастрофа.
Полная версия манифеста Александра Дугина на русском языке доступна на сайте Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 02:25
Клинцевич о возможном вводе войск НАТО в Донбасс: Киев "дёргает тигра за усы".
15 марта 2021, 10:40
Китай наказал Украину за "Мотор Сич" новой позицией по Крыму
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.