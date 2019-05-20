Эпизод торговой войны: Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американский IT-гигант Google приостанавливает отношения с крупнейшим производителем мобильных телефонов в КНР Huawei. Об аналогичных решениях заявили представители ещё нескольких компаний из США. Таким образом, владельцы китайских гаджетов теперь не смогут обновлять мобильную операционную систему Android, но устройства продолжат функционировать вместе со всеми установленными на них приложениями. Однако при производстве новой продукции Huawei уже не сможет устанавливать на неё программы Google.

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом, Huawei потеряет доступ к программному обеспечению Google. В частности, смартфоны этой китайской компании не смогут получать обновления мобильной операционной системы Android. При производстве новых гаджетов китайская компания не сможет устанавливать на них программы, разработанные американской корпорацией, такие как магазин приложений Google Play или электронную почту Gmail.

При этом представитель Google заявил, что нынешние владельцы гаджетов Huawei смогут продолжать скачивать обновления приложений. Таким образом, на этих устройствах продолжат работать приложения Google Play и Google Play Protect.

«Мы выполняем распоряжение и анализируем последствия», — пояснили в американской компании.

Вместе с тем отмечается, что для смартфонов китайской компании будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.

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В самой Huawei постарались успокоить клиентов, пообещав обеспечить обслуживание и обновление своих устройств.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру. Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей», — говорится в заявлении корпорации.

По данным Bloomberg, вслед за Google приостановили сотрудничество с Huawei и такие американские IT-компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Они отдали распоряжение своим сотрудникам прекратить поставки программного обеспечения и оборудования китайскому партнёру до дальнейших указаний.

Чёрный список США

В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима национального чрезвычайного положения относительно угроз против информационно-коммуникационной инфраструктуры США. Уже в четверг в Министерстве торговли США заявили, что компания Huawei и связанные с ней юридические лица внесены чёрный список как угрожающие национальной безопасности.

При этом Вашингтон руководствовался данными Центрального разведывательного управления, которое ранее обвинило Huawei в том, что её финансируют власти КНР. США и Австралия также заявляли, что IT-компания якобы занимается шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования.

Позже в Минпромторге США отметили, что могут ввести отсрочку для некоторых торговых ограничений. В частности, министерство может начать выдавать временные лицензии компаниям, имеющим деловые контакты с Huawei, чтобы избежать сбоев в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования. Предположительно, срок действия таких разрешений может составить 90 дней. Однако они не будут распространяться на новые сделки с китайской корпорацией.

В Huawei опровергают обвинения американцев, заявляя, что «необоснованные ограничения» США нарушают права организации. По оценке компании, американские действия никак не улучшат IT-безопасность, но отрицательно скажутся на качестве технологий.

Напомним, в начале мая Соединённые Штаты повысили пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25%. Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения тарифов «практически на весь оставшийся импорт из Китая». Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, этот объём продукции оценивается примерно в $300 млрд. Решение о повышении было принято Трампом после 11-го раунда американо-китайских торговых консультаций, который прошёл в Вашингтоне.

«Свободный бизнес»

Эксперты отмечают, что Google беспрекословно следует указаниям президента США, хотя и не является госкорпорацией.

«Формально Google не является частью Соединённых Штатов. Фактически же мы видим, что американский бизнес немедленно и максимально полно выполняет все политические рекомендации. Это ещё одно напоминание нам о свободе бизнеса на Западе, которая существует только тогда, когда она не мешает и не входит в противоречие с политикой», — указал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, то, что произошло, безусловно, можно считать «эпизодом экономической и торговой войны», объявленной Китаю. Вашингтон ударил по самому болезненному месту, по тому, в чём Китай может составить достойную конкуренцию, отметил эксперт. Брутер ожидает, что позднее к Google присоединятся все остальные американские компании.

«Кулуарно бизнес имеет возможности лоббирования. Но если принято политическое решение, бизнес против него никогда не возражает в публичной плоскости», — подчеркнул собеседник RT.

Что же касается ответных мер со стороны Китая, то ему будет не выгодно принимать жёсткие решения, считает эксперт. По его мнению, китайская сторона, скорее всего, будет пытаться решить этот вопрос мирным путём.

«Китай имеет в своём распоряжении серьёзные ответные меры. Но если он их применит, это будет означать, что мировая торговля пройдёт много точек невозврата. Китай использует ограниченные возможности для ответа, а серьёзные действия прибережёт на потом», — заключил Брутер.