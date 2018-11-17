Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обнаружена пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины San Juan
В Совфеде оценили заявление США о работе с Украиной по остановке «Северного пото...
Лавров заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»
«Испытывают отношения с ЕС на прочность»: Госдеп пообещал совместно с Украиной б...
Главная / Украина

Епископов УПЦ МП начали приглашать на «беседы» в СБУ

17 ноября 2018, 17:39  •  143 • Украина
Глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».
 
РИА Новости
 

«СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу». После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно», — написал он в Facebook.

Бахов отметил, что закон не содержит подобной формы общения, в связи с чем на «беседу» лучше приходить с адвокатом.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное — не бойтесь! Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого!» — добавил он.

13 ноября каноническая УПЦ объявила, что разрывает общение с Константинополем из-за действий на Украине.

Подробнее — в материале RT.

Также в конце марта сообщалось, что СБУ расследует работу УПЦ МП, поскольку её представители подозреваются в осуществлении антиукраинской деятельности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

143
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 22:09
Эксперт прокомментировал резолюцию ГА ООН по Крыму
17 ноября 2018, 14:24
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане
16 ноября 2018, 22:09
МИД Украины выразил протест послу Венгрии

17 ноября 2018, 11:09
В Госдуме назвали тщетными планы США и Украины противостоять «СП-2»
17 ноября 2018, 07:54
Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрового дня Лиги наций
17 ноября 2018, 17:39
Петиция в защиту двух украинских каналов набрала необходимое число подписей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
12 ноября 2018, 15:54
В Краснодаре задержали агента украинской разведки по кличке «Вова»
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
13 ноября 2018, 17:54
Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»
13 ноября 2018, 14:39
Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.