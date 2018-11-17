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Епископов УПЦ МП начали приглашать на «беседы» в СБУ
17 ноября 2018, 17:39 • 143 • Украина
Глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».
РИА Новости
«СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу». После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно», — написал он в Facebook.
Бахов отметил, что закон не содержит подобной формы общения, в связи с чем на «беседу» лучше приходить с адвокатом.
«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное — не бойтесь! Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого!» — добавил он.
13 ноября каноническая УПЦ объявила, что разрывает общение с Константинополем из-за действий на Украине.
Подробнее — в материале RT.
Также в конце марта сообщалось, что СБУ расследует работу УПЦ МП, поскольку её представители подозреваются в осуществлении антиукраинской деятельности.
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