Епифаний оскорбил Русскую Церковь, заявив об "уничтожении" Филарета

Глава новой лже-церкви Украины Епифаний Думенко объяснил, почему ПЦУ не собирается наказывать Филарета Денисенко за повторный раскол и попутно оскорбил всю Русскую Православную Церковь.

"Мы не будем уподобляться Русской Православной Церкви, которая уничтожает человека, который говорит против, оступился", - высказался Епифаний в интервью "Религийной правде", комментируя решение об оставлении Филарета в составе раскольнического епископата.

Это заявление лже-митрополит сделал на следующий день после того, как он кощунственно объявил апостола Андрея Первозванного основателем не признанной ни одной Поместной Церковью ПЦУ.

Напомним, ранее Филарет Денисенко указал своему бывшему личному секретарю на тот факт, что не только его епископский статус, но и рукоположение недействительно.

Филарет Денисенко являлся митрополитом Киевским Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и даже был избран местоблюстителем Патриаршего престола после кончины Патриарха Пимена. Он был одним из трёх архиереев, избранных кандидатами в Предстоятели Русской Церкви. Однако Поместный собор проголосовал за митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера).

После этого Филарет начал выступать за полную автокефалию Украинской Православной Церкви. Однако Архиерейский собор, в котором приняли участие в том числе украинские епископы, высказался против, указывая на опасность "униатской агрессии" на Украине. Те из украинских архиереев, кто выступал с просьбой о даровании автокефалии, отозвали свои подписи и обвинили Филарета в давлении и аморальных поступках.

Последний дал архипастырскую клятву уйти в отставку перед Крестом и Евангелием, но тут же нарушил все свои обещания и предпринял попытку вовлечь в конфликт Константинопольский Патриархат.

В 1992 году Филарет Денисенко был уволен с Киевской кафедры, а затем извержен из сана, лишен всех степеней священства за жестокость, диктат, шантаж, клятвопреступление, публичную клевету и внесение своей личной жизнью соблазна в среду верующих. Спустя ещё пять лет так и не раскаявшийся и не отказавшийся от притязаний на власть Филарет был предан анафеме.

Осенью 2018 года Константинопольский Патриархат объявил о принятии прошения об апелляции Филарета Денисенко, снятии с него анафемы и восстановления в сане. На Фанаре пояснили, что отныне лидер украинских раскольников будет рассматриваться как "бывший митрополит Киевский". "Киевский патриархат" был упразднён, ПЦУ получила статус митрополии с подчинением Константинопольскому Патриархату. При этом в Константинополе так и не прояснили вопрос о каноническом статусе тех "священников" и "епископов", которых Филарет рукополагал, пребывая под анафемой. На Фанаре закрыли глаза и на тех раскольников, которые влились в ПЦУ из УАПФ — последователи Макария Малетича не имеют никакой апостольской преемственности.