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«Эпидситуация остаётся достаточно напряжённой»: в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19

17 февраля 2022, 13:45  •  60 • В России
За прошедшие сутки в России были госпитализированы 18 090 человек с коронавирусом. При этом выявлено 180 622 новых случая COVID-19, выздоровели 185 082 человека, скончались 790 пациентов. Власти Москвы сообщили, что у привитых «Спутником V» через год сохранился высокий уровень антител. В центре им. Гамалеи рассказали, что ближайшей осенью планируют выпустить в гражданский оборот новую вакцину против коронавируса, содержащую вирусоподобные частицы.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

В России за последние сутки госпитализировали 18 090 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — это на 7,6% меньше, чем за предыдущий день (19 573).

Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 по всей стране составил 180 622 (16 февраля был зафиксирован показатель 179 284). Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (16 595), Москве (9705), Красноярском (7617) и Пермском (5305) краях, Воронежской (5095), Новосибирской (5043) и Свердловской (5011) областях. В остальных субъектах РФ количество новых выявленных случаев коронавируса не превысило 5 тыс.

За последние сутки полностью выздоровели 185 082 пациента, 790 человек скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 14 840 502.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян соблюдать меры предосторожности, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране «достаточно сложная».

«В Российской Федерации пятую неделю продолжается подъём заболеваемости, эпидситуация остаётся достаточно напряжённой», — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её данным, на коронавирусный штамм «омикрон» приходится 72,5% всех выявляемых случаев. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко указал, что у пациентов с возбудителем штамма «омикрон», имеющих хронические заболевания, болезнь может протекать в тяжёлой форме, как и при варианте «дельта»: «Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защитить себя от тяжёлого течения заболевания».

Препараты от COVID-19

17 февраля власти Москвы опубликовали результаты дополнительного исследования иммуногенности «Спутника V» спустя год после ввода первого компонента.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из 3 тыс. — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU/мл (единица измерения связывающих антител, утверждённая ВОЗ. — RT), что считается достаточно высоким показателем», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Между тем разработчик «Спутника V», НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ближайшей осенью может выпустить в гражданский оборот новую вакцину против коронавируса. Речь идёт о препарате, содержащем вирусоподобные частицы. Накануне Минздрав одобрил проведение клинических исследований I—II фаз.

«Первая—вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3—3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если всё будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — приводит РИА Новости слова директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Кроме того, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин в интервью RT рассказал о работе над препаратом на основе моноклональных антител.

«Использование моноклональных антител — это способ пассивной иммунизации тех людей, у которых нет собственных антител. Например, в случае, когда человек не вакцинировался и никогда прежде не сталкивался с коронавирусом. Введение коктейля из моноклональных антител позволяет сформировать у такого человека высокоспецифический, высокоэффективный вируснейтрализующий ответ. Это фактически активные вещества, которые связывают вирус и лишают его возможности заразить клетку», — сказал он.

По его словам, эта разработка предназначена для того, чтобы спасать людей, которые входят в группу риска по целому перечню отягощающих заболеваний.

«В случае, если коронавирусом заболевает человек, который входит в группу риска развития тяжёлого течения болезни, ему вводят антитела. Они блокируют вирус, и пациент очень быстро выздоравливает — у него не развивается инфекционный процесс», — подчеркнул Гущин.

16 февраля Александр Гинцбург сообщил, что НИЦЭМ имени Гамалеи в ближайшее время получит от Минздрава разрешение на проведение клинических исследований препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител.

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