Эпидемо-версия: чего ждать от варианта «Омикрона» BA.2

Подавляющее большинство выявленных случаев подвида «Омикрона» ВА.2 приходится на четыре региона: Москву, Марий Эл, Ростовскую область и Башкортостан . Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вариация ВА.2 считается еще заразнее предыдущих . Сейчас «Омикрон» выявили уже почти во всех регионах страны — всего 15,2 тыс. случаев. Однако в Москве, где наблюдается самая сложная ситуация, надеются, что близок выход на плато заболеваемости . Региональные власти рассказали «Известиям», как они борются с новым штаммом и какие проблемы при этом возникают.

Виды подвидов

«Омикрон» успел проникнуть уже практически во все субъекты, заявил премьер Михаил Мишустин. По данным Анны Поповой, в стране выявили 15,2 тыс. случаев заражения этим штаммом, при этом 70% пациентов не были привиты . Под наблюдением остаются более 4,3 млн человек, а средний показатель охвата тестированием — 576,3 на 100 тыс. населения. Ограничительные меры остаются обязательными, напомнила она.

Однако помимо уже привычного вида «Омикрона» в нескольких регионах выявили случаи заболевания линией BA.2 этого штамма, сообщила Анна Попова. Этот подвид, по ее данным, считается еще более заразным. Ранее ВОЗ со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID доложила, что BA.2 нашли в 57 странах.

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан» , — сказала руководитель Роспотребнадзора.

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Пока сложно делать выводы, насколько широко распространится подвид «Омикрона», полагает глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Во многом его судьба будет зависеть от способности заражать вакцинированных и переболевших , сказал «Известиям» эксперт. Как сообщила ранее СМИ Анна Попова, сейчас в стране коллективный иммунитет составляет 64%, однако на фоне новой волны он должен быть более 90% .

В целом заболеваемость выросла в 83 субъектах и 47% от всех случаев инфицирования приходится на Москву, Подмосковье и Петербург, сообщила Анна Попова. Быстрее других заражаются подростки 15–17 лет.

Единственный способ защитить себя от тяжелого течения болезни — сделать прививку. В регионах есть необходимое количество препаратов , однако, как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, темпы вакцинации взрослого населения от коронавируса недостаточно высокие . Среди несовершеннолетних сейчас привились 17 тыс. россиян. Процедура проводится добровольно и только с согласия родителей, напомнил глава ведомства.

В борьбе с новыми волнами необходимо тщательно исследовать вариации коронавируса. Для проведения генетического анализа штаммов правительство выделит около 400 млн рублей , сообщил Михаил Мишустин. Дополнительные средства также направят на закупку реагентов и расходных материалов, которые требуются для определения «Омикрона». Изучение штаммового состава коронавируса продолжается, подтвердила Анна Попова. В национальную базу загружено более 80 тыс. геномных последовательностей, из них более 8 тыс. — «Омикрон» .

Распространение коронавируса увеличивает нагрузку на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено, напомнил премьер. Однако из-за волны COVID не должны пострадать пациенты, нуждающиеся в плановой помощи.

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« Сегодня у глав субъектов РФ появляется возможность временно приостанавливать ее (плановую медпомощь. — «Известия») по некоторым профилям в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь «временно» . Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Выход на плато

Ситуация в Москве всё еще сложная. З а прошедшую неделю количество заболеваний, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, увеличилось на 70%. Объем госпитализаций тоже вырос — на 40% . Сейчас занято около 10 тыс. коек, а в резерве находится 5 тыс. Большая часть терапевтов направлена на работу с ОРВИ и COVID — в сутки столичные врачи принимают около 60 тыс. пациентов. На помощь пришли телемедицинские центры — они взяли на себя около 3–5 тыс. консультаций пациентов.

За неделю общее количество контактов медработников с больными ОРВИ и ковидом достигло 800 тыс. Это беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы, отметил Сергей Собянин. В городе увеличили мощности службы 122. По данным мэра, сейчас работают 7 тыс. операторов, поэтому ожидание ответа на звонок составляет меньше одной минуты . Несмотря на сложности, руководитель города надеется на стабилизацию ситуации.

«Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости [ковидом] снижается. И я надеюсь, <...> мы выходим на плато», — сказал Сергей Собянин.

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В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы «Известиям» рассказали, что на сегодня в городе сохраняется «достаточный объем стационарных мощностей» . Из-за увеличения заболеваемости COVID среди детей в больнице имени Сперанского им выделили дополнительные койки.

— С учетом особенностей нового штамма «Омикрон», который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка в настоящее время ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ , — сообщили в столичном депздраве, отметив, что сейчас длительных очередей в поликлиниках нет.

Непростая ситуация и в Петербурге , который стабильно входит в тройку по числу заболевших. Как заявили «Известиям» в пресс-службе комитета по здравоохранению города, из-за болезни большого числа медработников обслуживание всех вызовов в день заявки стало невозможно, поэтому врачи в первую очередь идут к тяжелым пациентам .

— Недокомплект персонала в первичном звене был и до пандемии. Сейчас ситуация усугубляется тем, что в ряде поликлиник болеет до 20–30% врачей. Дефицита лекарств нет, — подчеркнули в комитете.

«Известия» направили запросы в другие регионы, но они не смогли оперативно ответить.