Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ

В ВОЗ оценили скорость распространения коронавирусной инфекции в России. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Мелиты Вуйнович, пик эпидемии в России пока не пройден.

Она подчеркнула, что динамика распространения в нашей стране не похожа на европейские сценарии. Показатели, фиксируемые последние три недели, растут даже более медленно, чем в других странах.

"Мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла (в России)", - пояснила она.

При этом, добавила представитель ВОЗ, после 22 марта линия стала набирать скорость, но медленно.

РИА Новости напоминает, что тогда в РФ были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса.

"Не можем сказать, что эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно, не пришла к своему пику, сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная", - добавила Вуйнович, добавив, что понять, что пик пройден, можно будет, когда "мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться".