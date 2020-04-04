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Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ

04 апреля 2020, 03:35  •  10 • В мире
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России. Как отметила представитель организации Мелита Вуйнович, пока пик эпидемии в нашей стране не пройден. При этом скорость распространения инфекции не похожа на скорость развития заболевания в других странах мира, в том числе и Европы.
В ВОЗ оценили скорость распространения коронавирусной инфекции в России. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Мелиты Вуйнович, пик эпидемии в России пока не пройден.
Она подчеркнула, что динамика распространения в нашей стране не похожа на европейские сценарии. Показатели, фиксируемые последние три недели, растут даже более медленно, чем в других странах.
"Мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла (в России)", - пояснила она.
При этом, добавила представитель ВОЗ, после 22 марта линия стала набирать скорость, но медленно.
РИА Новости напоминает, что тогда в РФ были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса.
"Не можем сказать, что эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно, не пришла к своему пику, сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная", - добавила Вуйнович, добавив, что понять, что пик пройден, можно будет, когда "мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться".

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