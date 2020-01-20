Эпидемия самоубийств накрыла армию США

Минобороны США опубликовало данные о росте количества самоубийств среди военнослужащих. С 2013 по 2018 г. этот показатель увеличился с 18,5 до 24,8 на 100 тыс. человек.

Эпидемия суицидов захватила все рода войск. Всего в 2019 г. 541 американский солдат добровольно ушёл из жизни. 187 – из сухопутных сил, 118 – из Национальной гвардии, 79 моряков, 77 морпехов, 63 лётчика, 17 бойцов Национальной воздушной гвардии.

За год до этого таких было на 200 человек меньше и соответствовало уровню самоубийств 2012 г., одному из самых высоких для армии США, когда более 50% самоубийц проходили службу в Афганистане.

Теперь этот рекорд побит.

На авианосце «Джордж Буш» (USS George H. W. Bush) в сентябре прошлого года свели счёты с жизнью сразу три моряка. Всего за два прошедших года на этом судне наложили на себя руки пять моряков. Во флоте кривая суицидов растёт с 2016 г., когда лишили себя жизни сразу 52 моряка. Большинство самоубийц – молодые парни до 30 лет, не участвовавшие в боевых действиях.

Рост самоубийств среди морских пехотинцев в 2018 г. составил 57% по сравнению с 2017 г. Адмирал Майкл Гилдей признал, что военнослужащие ВМС и ВМФ часто страдают от депрессий, сталкиваясь с непониманием окружающих. Командующий войсками морской пехоты ген. Роберт Неллер обратился к солдатам с призывом: «Морпехи, не бросайте друг друга в беде!»

Особенно колоссальный уровень суицидов среди ветеранов армии США – 60 тыс. человек за период 2008-2017 гг.! Министр по делам ветеранов Роберт Уилки признал, что Минобороны не в состоянии остановить тенденцию, и попросил содействия у государственных и частных организаций.

Эксперты указывают, что количество самоубийц в американской армии растёт с начала войны в Ираке в 2003 г. Параллельно с 1999 г. отмечается увеличение количества суицидов среди граждан во всех штатах США.

В стране насчитывается 300 тыс. ветеранов боевых действий с психологическими проблемами, и 320 тыс. страдающих от черепно-мозговых травм. Пентагон не всегда оказывает должную помощь ветеранам, а эксперты указывают на факты сокрытия военным командованием истинного положения дел.

В новом бюджете Минобороны США предусмотрено увеличение оклада военнослужащих на 2,6%. Пентагон надеется, что это уменьшит число людей в погонах, готовых добровольно распроститься с жизнью.