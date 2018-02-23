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Эпидемия сальмонеллёза охватила 20 американских штатов

23 февраля 2018, 22:39  •  101 • В мире
В Роспотребнадзоре предупредили граждан об опасности инфекционных заболеваний в ряде штатов США
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в США. В ведомстве заявили, что вспышки зафиксированы в 20 американских штатах.
Специалисты Роспотребнадзора призвали граждан, планирующих свое пребывание в США, учесть данную информацию и принять меры предосторожности.
На данный момент сообщается о порядка 30 случаев заболевания сальмонеллёзом.
В ряде штатов источниками инфекции стал зараженный салат. По данным СМИ, причиной распространения инфекции также стало применение заражённого возбудителем сальмонеллёза препарата "Кратом".

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