Эпидемия океанится. Русских принуждают к вакцинации, не заботясь о последствиях

Принудительная вакцинация расползается по стране, как эпидемия. Или с ещё большей скоростью. Новостей о том, как именно принуждают граждан прививаться от ковида, в новостных лентах едва ли не больше, чем новостей о количестве заражённых модной болезнью и умерших от неё. Это тот случай, когда лекарство пуще болезни: принуждение к вакцинации неизбежно отзовётся ростом социальной напряжённости.

Ещё раз, с назойливостью школьного учителя, заставляющего нерадивых повторять пройденное: да, я говорю о том, что власти в регионах России принуждают граждан к вакцинации. Объявляют вакцинацию обязательной. Для одних социальных групп – прямо, для других – чуть завуалировано.

Да, власти в регионах нашей страны делают это, совершенно не желая помнить о словах президента, повторённых так недавно: о том, что вакцинация может быть только добровольной, что людей надо не принуждать, а убеждать. Убеждать несогласных у нас лучше всего получается приёмом "палкой по бокам".

Урал, Поволжье, далее везде

Вот несколько примеров того, что и как делается, – нарочно из разных со всех точек зрения краёв и областей великой России.

Башкирия. В республике введена обязательная (само)изоляция для пенсионеров, не прошедших вакцинацию. В репортаже на канале "Россия 1" давеча специально подчёркивали: это та же мера, что и в прошлом году при локдауне, единственная разница в том, что вакцинированные от неё избавлены.

Татарстан. Приняты те же меры, что и в Башкирии, но чуть раньше. Царьград уже сообщал об этом.

Самарская область. Губернатор провёл прямую линию для жителей региона, рассказав, что сейчас уже без QR-кодов "нельзя посещать фитнес-залы, спортивные, культурные и досуговые учреждения. С ближайшего понедельника список мест с особым режимом пропуска посетителей может быть увеличен. Окончательного решения пока нет".

Свердловская область. Губернатор принял решение ввести QR-коды в регионе с 25 октября. С этого момента, согласно указу главы области, по QR-кодам будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов. Все их сотрудники должны быть привиты от ковида или иметь документ о перенесённой болезни (срок действия – полгода). В противном случае сотрудник будет отстранён. При этом в госучреждениях должны всё же быть предусмотрены специальные помещения для приёма граждан. Также "в первый список" войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.

Принуждение пополам с обманом

Список территорий, где права граждан внезапно и резко ограничены, можно продолжать и продолжать, только смысла нет. Как говорится в знакомом каждому объявлении на станции пригородных поездов: "далее – везде".

Перечислять территории бессмысленно, а вот понять, что происходит, необходимо. Меры, которые предпринимают власти, подаются как противоэпидемические. То есть они якобы нужны для того, чтобы болело и умирало как можно меньше людей. Беда в том, что поверить в это гражданам очень и очень сложно.

Нет никакого смысла ограничивать возможности посещения театров, кино и кафе, если у вас продолжает работать общественный транспорт. В Самаре нельзя, как обычно, зайти в спортзал (притом что кто же в здравом уме придёт в спортзал кашлять?), но метро в Самаре работает, как обычно. Как обычно, ходят автобусы, трамваи и электрички. Каждый день в час пик там толпы людей. Значит, cнижение "вирусной нагрузки" на территорию с помощью QR-кодов невозможно. Их введение – бессмысленно. Если, конечно, они вводятся, чтобы кого-то защитить от заражения.

Иное дело, если смысл ограничений в том, чтобы заставить людей идти за прививками.

В этом смысле в Башкирии и Свердловской области поступают честнее. "Не будет кода – из дому не выйдешь" – тут хотя бы без обмана. "Не будет кода, работать не будешь" – трудно сказать, как к этому заявлению отнесутся суды (и очень интересно, неужели не найдётся ни одного чиновника, чтобы обратиться в суд по поводу нарушения своих трудовых прав?), но, опять же, тут без обмана.

Более того, тут, в лучших либеральных традициях, прямое заимствование западного опыта, да ещё и с опережением графика. В Канаде в отпуск без содержания в конце октября грозят отправить 300 тысяч госслужащих, всех, кто не привит. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев может хвастаться – он круче канадского премьер-министра. Времени сотрудникам дал меньше.

Это могло бы быть поводом для шуток, вот только на практике получается совсем не смешно. Среди сограждан удивительно мало дураков, когда дело касается вопросов, важных для их обыденной жизни. Граждане не могут не видеть, что их обманывают. Не защищают от распространения болезни, а принуждают прививаться.

Граждане умеют читать новости и знают, что почти поголовные прививки никого в мире от "четвёртой волны" не спасли. Граждане недоумевают: неужели губернаторы не читают тех же новостей?

Что с того?

Каков будет результат? Тут не о чем гадать. Действие, как мы помним из школьного курса физики, всегда равно противодействию. Давление на общество, которое оно не считает оправданным и справедливым, всегда отзывается акциями протеста. Люди, которых заставляют вакцинироваться, но которые в связи с этим совсем не чувствуют себя в безопасности, возмутятся. Дай Бог, чтобы дело ограничилось падением рейтингов доверия и популярности региональных властей. Стоит взглянуть на опыт "наших западных партнёров", чтобы увидеть массовые демонстрации работников здравоохранения и просто граждан, которые под давлением прививаться не желают. И которых приходится разгонять с жестокостью, неслыханной в России.

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