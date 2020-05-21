Эпидемия на спаде? "Ресурсы закончились, напрягаться дальше некуда" - президент Лиги защиты врачей

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин предположил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Он же обратил внимание и на то, что 20 мая, впервые с начала пандемии в России, число выздоровевших впервые превысило число новых заболевших. Можно ли говорить о том, что пандемия COVID-19 в нашей стране пошла на спад?

Президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин полагает, что речь идёт о "волевом решении".

"Видимо, в руководстве решили, что ресурсы закончились, напрягаться дальше просто некуда, - предположил эксперт. - Видимо, это основная причина".

Он напомнил, что официального объявления о том, что пандемия заканчивается, пока ещё не было. В то же время Гальперин обратил внимание на факт, что информация о достижении плато или же уменьшении количества выявленных инфицированных COVID-19 "не снижает нагрузку на здравоохранение".

По словам эксперта, сложно оценить реальную необходимость дополнительных мер. Он не исключил того, что если уже ожидается снижение нагрузки на сферу здравоохранения, то и дополнительных денег "тоже не предвидится".

"Я думаю, будут пересматриваться требования к системе здравоохранения в сторону снижения нагрузки. Когда принимаются глобальные решения, объяснений мы не видим. Мы не видим остальных сумм. Кроме допвыплат врачам, мы не знаем, сколько потрачено на ускоренное строительство госпиталей, сколько - на переобучение специалистов, на закупку дополнительного оборудования и лекарств, на научные цели, на разработку вакцины. Эти финансовые вопросы открыто не обсуждаются. Так что доминирующим в принятии решений, на мой взгляд, является эта сторона", - предположил он в эфире НСН.