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Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины
09 апреля 2020, 13:35 • 204 • Украина
Анонимный сотрудник СБУ поделился информацией об актуальном состоянии дел в Военно-медицинском управлении СБУ и принимаемых службой "мерах" по борьбе с эпидемией коронавируса :
"Всех решительно приветствую и хочу поделиться информацией об эпидемиологической обстановке в наших рядах.
За эту неделю значительная часть личного состава отправилась на больничный с диагнозами ОРВИ, кто-то, разумеется, в панике симулирует, большинство же действительно находятся в очень плохом самочувствии. Лично мне известны два случая смерти пожилых сотрудников от пневмонии. Но ни о каком коронавирусе в медуправлении разумеется не говорят, больничные дают без разговоров и отправляют лечиться домой. Эта тема под негласным запретом.
Вывод из этого довольно печальный. Учитывая растущий темп распространения коронавируса в Украине, а также сокрытие фактов массового заражения сотрудников силовых ведомств, в скором времени страна может с проблемой, когда некому будет обеспечивать безопасность граждан и поддерживать порядок на улицах городов.
В этой непростой ситуации президенту Зеленскому необходимо принимать срочные меры, чтобы обеспечить безопасность Украины и в первую очередь предоставить сотрудникам силовых структур все необходимое для выполнения своих обязанностей во время эпидемии.
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