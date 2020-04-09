Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины

Анонимный сотрудник СБУ поделился информацией об актуальном состоянии дел в Военно-медицинском управлении СБУ и принимаемых службой "мерах" по борьбе с эпидемией коронавируса :Вывод из этого довольно печальный. Учитывая растущий темп распространения коронавируса в Украине, а также сокрытие фактов массового заражения сотрудников силовых ведомств, в скором времени страна может с проблемой, когда некому будет обеспечивать безопасность граждан и поддерживать порядок на улицах городов.В этой непростой ситуации президенту Зеленскому необходимо принимать срочные меры, чтобы обеспечить безопасность Украины и в первую очередь предоставить сотрудникам силовых структур все необходимое для выполнения своих обязанностей во время эпидемии.