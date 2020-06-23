«Эпидемия еще не закончилась. Нам предстоит додавить эту заразу»

Во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Как сообщили в Кремле накануне выступления, ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее. Ключевые цитаты из обращения президента — в материале «Известий».

О борьбе с эпидемией и нерабочих днях

Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать ее пик на полтора-два месяца и таким образом еще тогда, в феврале-марте, выиграть драгоценное время, а значит, сделать всё, чтобы спасти десятки тысяч жизней.

Современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы невозможно. Мы знали, что рано или поздно болезнь шагнет в наш дом. Это было понятно. И когда это произошло, мы пошли на беспрецедентный шаг — мы объявили нерабочие дни на месяц. И как стало понятно позднее, сделали это своевременно. Мы вырвали у эпидемии время.

О невозможном

Все вы в короткие сроки сумели сделать практически невозможное — возводили новые корпуса, больницы. Если в начале марта во всех регионах было около 40 тыс. коек, то в конце июня их уже более 180 тыс.

Строительство многопрофильного медицинского центра в Коммунарке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Про объединение

Всем приходилось не просто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а, напротив, людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы и того, что бороться с ней и победить можно только вместе и что человеческая жизнь — это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности.

О российской медицине

Эта эпидемия показала, что российская медицина способна эффективно реагировать на экстренные ситуации, наращивать свои возможности. Во многом это результат опыта, который наращивался предыдущими поколениями, во многом — результат нашей работы по переоборудованию больниц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Хочу еще раз поблагодарить всех врачей, медсестер. Всех, кто борется с инфекцией в других регионах. Мы все понимаем, какая нагрузка на вас легла с первых дней эпидемии, когда вирус был практически неизлечим и непредсказуем.

Эпидемия высветила и некоторые нерешенные проблемы. Мы помним, что в некоторых случаях люди сталкивались с трудностями при оказании внеплановой медицинской помощи. Мы должны учесть эти уроки. Переподготовить кадры, оснастить новой аппаратурой медицинские учреждения.

Пока Москва оживает после карантина, коронавирус продолжает собирать новые жертвы, а врачи — совершать трудовые и человеческие подвиги. По последним данным, в Филатовской больнице сейчас лечится более 1,1 тыс. человек, из них 648 — с подтвержденным коронавирусом. Будни столичных медиков — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович В приемном отделении Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Врач «скорой» не отпускает руку пожилой пациентки, которая ждет госпитализации Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Врачебный обход в реанимации Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Изучение рентгеновских снимков в ординаторской отделения реанимации Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Пациенты в реанимации Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Перед сменой сотрудники больницы переодеваются в защитные костюмы Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович В операционном блоке Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Установка трахеостомы для подключения к ИВЛ Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович В кабинете гемодиализа Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Вид из окна операционного блока Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович В родильном отделении Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Осмотр новорожденного Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович К настоящему моменту в мире зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом, более 400 тыс. человек погибли Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

О социальных выплатах

Борьба с эпидемией продолжается, поэтому принято решение продлить все выплаты и доплаты врачам на июль и август. При этом они будут учитываться при расчете отпускных — а значит, специалисты получат повышенные отпускные.

Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для работников социальных учреждений — работников интернатов, домов престарелых (…) Они были рассчитаны на срок с 15 апреля по 15 июля, мы решили их также продлить на два месяца, то есть до 15 сентября.

Об отказе от плоского налога

С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога для физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. При этом повышенным налогом будут облагаться только деньги сверх этой суммы. В общей сложности это даст бюджету свыше 60 млрд рублей. (…) Эти средства предлагаю целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О мире будущего

Уже сейчас очевидно, что мир никогда не будет прежним. (...) Ведущие страны делают выбор в пользу технологий. Мы должны опираться на научный потенциал страны и учитывать это при формировании стратегических планов.

О негативных последствиях пандемии

Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. И, пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах — это сокращение занятости, рост безработицы.

Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам, в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12%.По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики.

О мерах поддержки

С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость. Помогать людям и только людям. Основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предлагаю еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет в общей сложности 28 млн детей. Тем, кто получил июньские выплаты, июльские будут начисляться автоматически. Подавать заявления и собирать справки не нужно.

Объем поддержки стал беспрецедентным. Мы смогли это сделать благодаря накопленным резервам, благодаря ответственной кредитной политике, которую мы проводили в последние годы.

О ситуации с рублем

Стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а благодаря прочности фундаментальных основ российской экономики.

О безработице

Поэтому сейчас нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда, а это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься ещё ниже.

У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику. Выйти на траекторию роста.

О льготной ипотеке

Сейчас важно расширить возможности приобретения комфортного жилья. Предлагаю расширить льготную ипотеку с 3 млн рублей до 6 млн, а в крупнейших агломерациях, как Москва и Петербург, — до 12 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О выходе из режима ограничений

Крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.

О статусе самозанятого

Нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По нашим расчетам, воспользоваться этим смогут около 3 млн граждан. Именно молодые люди составляют костяк высокотехнологичных команд.

Об IT-отрасли

Вывод ключевых сервисов в режим онлайн показал, какими мощными кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Только за последние пять лет эксперт нашего отечественного ПО увеличился почти вдвое. Это хороший результат, но нам есть над чем работать.

Мы уже вдвое — до 15% — понизили ставку для малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT мы должны пойти дальше: предлагаю снизить ставку 7,6% причем не временно а бессрочно. Будет правильно уменьшить ставку налога на прибыль: с нынешних 20% до 3%. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

О поддержке регионов

Поручаю правительству оказать дополнительную помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей в дополнение к тем 200 млрд рублей, которые выделялись ранее в рамках мер по борьбе с последствиями эпидемии. (...) Кроме того, в текущем году добавим еще 100 млрд рублей на ремонт дорожной сети — направим эти деньги в те регионы, которые работают с опережением и строят дороги качественно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О базовых ориентирах

Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства.

О голосовании по поправкам в Конституцию

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд.

О лучших качествах нашего народа

В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания.

О продолжении борьбы

Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе.

Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой — позитивный, деятельный, оптимистичный настрой.