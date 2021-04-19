Эпидемия длится уже год, но сколько жизней унёс ковид, власти или не знают, или не говорят

Смерти более 360 тыс. россиян не вошли в официальную статистику умерших от коронавируса во время эпидемии, сообщила газета The New York Times. С такой статистикой Россия вышла в лидеры мирового антирейтинга по количеству жертв эпидемии. Сообщение американского издания у нас, как обычно, подняли на смех. Но давайте посмотрим внимательно: точно ли нет проблемы?

Сюжет: Коронавирус

Достаточно сказать, что для ведения коронавирусной статистики у нас существует как минимум три базы. Причём далеко не всегда данные из них коррелируются между собой. Первая – это закрытая база Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Туда стекаются все оперативные данные, и к этой базе подключены все региональные больницы. Вторая – база Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией. Сюда также стекаются данные из больниц, однако доступ к сводной статистике есть выборочно у чиновников Минздрава и региональных администраций.

Наконец, третья база – общедоступный сайт стопкоронавирус.рф. Этот ресурс ведёт Роспотребнадзор, публикуя там выборочные сведения из ИЦК. По какому принципу отбираются сведения, что именно публикуется, а что остаётся за кадром – загадка.

Параллельно с этим есть официальная статистика Росстата о смертности, куда попадают все случаи, независимо от причины. Важное пояснение: с начала эпидемии в марте прошлого года главное статистическое ведомство страны – очевидно, с дальним прицелом – перестало публиковать традиционную разбивку на причины смертности.

В результате, по данным Росстата, в 2020 году количество смертей оказалось на 18% (324 тыс. человек) больше обычного. Именно этот показатель и взяли за основу в The New York Times. И именно по этому показателю Россия стала одним из лидеров мирового антирейтинга. Для сравнения: в Испании прирост смертей составил 23%, в Италии – 19%, в США и Великобритании – по 17%.

Диагноз: смерть

Сколько россиян на самом деле умерло от коронавируса, мы, похоже, уже никогда не узнаем. Первая смерть с диагнозом «коронавирус» была зарегистрирована в России 19 марта 2020 года. Но это вовсе не значит, что раньше от коронавируса в нашей стране никто не умирал. Косвенное свидетельство – тот факт, что Мин­здрав ещё 31 января 2020 года внёс ковид в перечень особо опасных заболеваний. То есть даже за несколько недель до того, как ВОЗ официально объявила об эпидемии. В соцсетях также появились сканы регистрационного удостоверения Росздравнадзора, выданного на ПЦР-тесты на коронавирус. Документ датирован 6 марта 2020 года – опять же за несколько дней до официального объявления эпидемии. Были ли в тот период летальные исходы от коронавируса, теперь мы этого не узнаем никогда.

Доказательством тому, что статистика смертности от коронавируса как минимум неточная, является расхождение данных по избыточной смертности и смертности от коронавируса. Самым ярким примером здесь могут служить данные из Башкирии: регион традиционно отчитывается рекордно низкими результатами по ковидным смертям, однако количество избыточной смертности превосходит данные по смертности от ковида в 114 раз! Вопрос о том, от чего же умерли все эти люди, если не от ковида, остаётся без ответа.

Некоторые эксперты утверждают, что чуть ли не все 100% избыточных смертей можно смело приписать коронавирусу. «Нет никаких подтверждений тому, что смертность хотя бы от одного класса причин, на которые COVID почти не должен влиять, выросла: онкология, другие инфекции, внешние причины, в том числе ДТП и алкоголь, – считает демограф Алексей Ракша. – В то же время у нас выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания (в первую очередь пневмоний), от эндокринных заболеваний (в 95% случаев – диабет), от старости и неуточнённых причин». Это даёт основания предполагать, что часть «ковидных смертей» могли списать на пневмонии, сердце и диабет.

Не ковидом единым

Впрочем, возможное занижение показателей смертности от ковида ещё только полбеды. Так, например, по официальным данным минздрава Ростовской области, в 2020 году в регионе резко выросла младенческая смертность. Главной причиной тому открыто называют локдаун. В частности, причиной смерти 13 новорождённых стало нарушение маршрутизации пациентов. Иными словами – неорганизованность и чехарда, которые возникли с началом эпидемии. Также одним из факторов, повлиявших на увеличение смертности, стало сокращение 13 реанимационных коек для новорождённых в ростовской горбольнице № 20, переделанной под ковидный госпиталь. Резонно предположить, что подобная ситуация и в других регионах.

Не лучше обстоят дела и с такими заболеваниями, как СПИД и туберкулёз. По данным благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» и независимой международной компании Matahari Global Solutions, выявляемость новых случаев ВИЧ снизилась на 13,7%, туберкулёза – на 36%. И это вовсе не значит, что в России вдруг победили эти болезни. Просто тестирований стало заметно меньше. Больше того, по данным общественного движения «Пациентский контроль», медицинская помощь для многих ВИЧ-инфицированных в период эпидемии оказалась недоступна. Кстати, по информации общественников, в некоторых регионах сложности с госпитализацией есть до сих пор. Например, в Удмуртии сохранились лишь три койко-места для ВИЧ-инфицированных, тогда как до эпидемии действовало целых два бокса на 30 коек.

«Спутник V» теряет доверие

Весьма неоднозначно выглядит история с продвижением российской вакцины «Спутник V» на мировом рынке. Став первой в мире страной, создавшей вакцину от нового вируса, Россия, казалось бы, получила фору. Однако в итоге все возможные достижения по факту просто слили.

Во-первых, не в пользу «Спутника V» сегодня говорят темпы вакцинации внутри страны. В России сегодня вакцинированы лишь 14,6 млн человек. С этим показателям наша страна замыкает десятку стран-лидеров. В первой тройке – США, Китай и Индия. Да, населения в этих странах намного больше. Однако по относительным показателям мы и вовсе находимся на 45-м месте в мире. Доля привитого населения в РФ составляет 10%. Показательно, что в той же Турции, с которой Россия на прошлой неделе ограничила авиасообщение, привито 9,66%. А в США и вовсе 23,24%.

Во-вторых, продвижение «Спутника V» на международных рынках в последнее время неизменно сопровождается скандалами. Чего стоит последний инцидент со Словакией, власти которой обвинили Россию в том, что состав поставленного им препарата отличается от описанного в журнале The Lancet.

Заметим, что поставки «Спутника V» в Словакию совпали с политическим кризисом в этой стране. Так что велика вероятность того, что выдвигаемые ныне правительством страны обвинения в адрес нашей вакцины в итоге окажутся беспочвенными. Но скандал уже произошёл – репутация вакцины подмочена. И здесь возникает вопрос к дипломатам, которые должны были использовать ажиотаж вокруг вакцины в пользу России. Эпидемия свирепствует, а спасения нет? Сделайте так, чтобы словаки мечтали привиться «Спутником». Устраивайте рекламные кампании, проводите презентации. И тогда рядовые граждане сами выйдут на улицы, требуя от властей русскую вакцину. Ведь смогли же в 60-х убедить Европу, что это СССР борется за мир, отчего по странам прокатились антиамериканские демонстрации. Однако теперь на Смоленской площади, похоже, не осталось специалистов.